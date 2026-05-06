ESA Lojistik, Avrupa’ya Romanya üzerinden açıldı

ESRA ÖZARFAT / BURSA

Bursa ve İstanbul’dan sonra Romanya’da da yapılanan ve 80 kişilik kadroya ulaşan ESA Lojistik, yeni dönemde Slovakya’da da yapılanmak üzere çalışmalara başladı. Uluslararası lojistikte büyüme hedefi doğrultusunda adım atan ESA Lojistik ve Gümrükleme, Romanya’da şirketleşmeye gitti. Romanya’da yalnızca taşımacılık değil; depolama, gümrük ve sigorta süreçlerini de kapsayan entegre hizmet modeliyle çalışacak olan firma, yakın dönemde Slovakya’da açılması planlanan ikinci Avrupa ofisiyle bu ağı daha da genişletmeyi hedefliyor.

ESA Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erdi Altıntaş, Romanya’nın şirketin Avrupa vizyonunda stratejik bir merkez konumunda olacağını kaydetti. Altıntaş, ülkedeki yapılanmanın yalnızca operasyonel bir genişleme değil, bütünleşik hizmet modelinin sahaya yansıması olduğunu belirterek, “Romanya’da gümrük ve sigorta hizmetlerini de kapsayan entegre bir yapı kurduk. Depolama altyapımızı da güçlendirerek müşterilerimize uçtan uca çözüm sunacağız” dedi. Romanya’nın gelişime açık yapısı ve artan yatırım potansiyelinin altını çizen Altıntaş, “Avrupa hâlâ çok önemli fırsatlar barındırıyor. Romanya ise bu fırsatların en somut şekilde hissedildiği ülkelerden biri” diye konuştu.