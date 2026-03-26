Eyüp, Alman teknoloji devinin kritik yükünü 3 günde Erbil’e ulaştırdı

AYSEL YÜCEL / GAZİANTEP

Ortadoğu’da artan jeopolitik gerilim ve buna bağlı olarak hava ile denizyolu taşımacılığında yaşanan aksamalar, küresel tedarik zincirlerinde yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Özellikle Körfez hattında yaşanan darboğaz, yük hareketlerinin rotasını hızla karayoluna çevirirken, Türkiye bu süreçte stratejik konumuyla öne çıktı. Avrupa ile Ortadoğu arasında köprü görevi gören Türkiye, operasyonel hızı ve alternatif çözümleriyle çokuluslu şirketlerin öncelikli transit merkezi haline geldi.

Bu dönüşümün en somut örneklerinden biri geçtiğimiz hafta yaşandı. Alman bir teknoloji devine ait, üretim süreçleri için kritik öneme sahip 4 kilogramlık filtre parçaları, kriz nedeniyle havayoluyla sevk edilemeyince alternatif rota arayışı başladı. Söz konusu yük, Eyüp Lojistik tarafından geliştirilen “Yük Taksi” modeliyle Almanya’nın Berlin kentinden alınarak karayoluyla Irak’ın Erbil kentine yalnızca 3 günde ulaştırıldı. Sektör temsilcilerine göre bu tür hızlı operasyonlar, sadece zaman avantajı değil, aynı zamanda üretim sürekliliği açısından da kritik rol oynuyor. Özellikle yüksek katma değerli ve acil ihtiyaç duyulan ürünlerde, teslimat süresindeki birkaç günlük gecikme bile ciddi maliyetlere yol açabiliyor. Bu nedenle firmalar, klasik taşıma modelleri yerine daha esnek ve hızlı çözümlere yöneliyor.

Türkiye üzerinden transit artıyor

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, Ortadoğu’daki gelişmelerin Türkiye’nin lojistik rolünü yeniden tanımladığını belirterek, “Bölgede tırmanan gerilim, Türkiye’nin yaklaşık 50 milyar dolarlık dış ticaret hacmine sahip olduğu Körfez hattında dengeleri değiştiriyor. Liman ve havalimanlarında yaşanan aksamalar yüklerin karayoluna kaymasına neden olurken, Türkiye üzerinden gerçekleşen transit taşımacılıkta ciddi bir talep artışı görüyoruz” dedi. Gaziantep merkezli operasyon altyapısıyla Avrupa’dan alınan yüklerin bölge ülkelerine hızlı şekilde ulaştırıldığını vurgulayan Bartık, Dubai, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Ürdün ve Lübnan başta olmak üzere geniş bir coğrafyada hizmet verdiklerini ifade etti.

Şirketin geliştirdiği “Yük Taksi” modeli ise özellikle hızlı teslimat gerektiren parsiyel yüklerde öne çıkıyor. Minivan araçlarla gerçekleştirilen taşımalar sayesinde 100 kilogram ile 1.300 kilogram arasındaki yükler, standart TIR taşımacılığına kıyasla çok daha kısa sürede varış noktasına ulaştırılabiliyor. Bu model, sınır kapılarındaki bekleme sürelerini minimize ederken, esnek operasyon kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Bartık, “Akşam müşterimizin kapısından aldığımız bir yükü ertesi gün bölge ülkelerindeki teslimat noktasına ulaştırabilecek bir operasyon gücüne sahibiz. Bu da özellikle zaman hassasiyeti yüksek yüklerde ciddi avantaj sağlıyor” diye konuştu. Öte yandan şirketin faaliyetleri yalnızca ihracatla sınırlı kalmıyor. Ortadoğu’dan Türkiye’ye yönelik ithalat operasyonlarının da aktif şekilde yönetildiğini belirten Bartık; otomotiv, makine, gıda ve kimyevi maddeler başta olmak üzere birçok stratejik sektöre hizmet sunduklarını dile getirdi. Küresel ticarette belirsizliklerin arttığı bu dönemde, alternatif lojistik çözümler giderek daha kritik hale geliyor. Türkiye’nin coğrafi avantajını operasyonel hızla birleştiren şirketler ise bölgedeki tedarik zincirinin yeniden şekillenmesinde belirleyici rol üstleniyor.