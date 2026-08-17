FADA, ağır yük lojistiğinde 400 bin ton ve üzerine kadar hizmet veriyor

HASAN COŞKUN / SAKARYA

Türkiye’de geliştirdiği ileri mühendislik çözümlerini 20’den fazla ülkeye ulaştıran FADA; elektrikli, yüksek kapasiteli ve operasyona özel taşıma sistemleriyle endüstriyel lojistiğin dönüşümünde güçlü bir oyuncu olmayı hedefliyor. Şirket; yüksek tonajlı yüklerin güvenli biçimde taşınması, dar alanlarda hassas manevra yapılması, vinç ve forklift bağımlılığının azaltılması, operasyon sürelerinin kısaltılması ve üretim alanlarının daha verimli kullanılmasına yönelik projeler geliştiriyor.

FADA Genel Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, ağır yük taşımacılığını yalnızca bir yükü A noktasından B noktasına götürmek olarak değerlendirmediklerini belirterek, birkaç saniyelik zaman kaybının dahi üretim planlarını etkileyebildiği tesislerde taşıma operasyonunun üretimin doğrudan bir parçası olduğunu söyledi. Bu nedenle her projeye önce operasyonu anlayarak başladıklarını ve müşterilerin ihtiyacına uygun aracı değil, doğru taşıma sistemini tasarladıklarını ifade etti.

"Lojistik sistemler birbiriyle konuşacak"

FADA’nın ürün gamı, farklı sektörlerin ve üretim modellerinin ihtiyaçlarına cevap verecek genişlikte oluşturuluyor. Şirketin ürün portföyünde; raylı ve raysız transfer arabaları, omnidirectional çok yönlü taşıma sistemleri, düşük platformlu ağır yük transfer araçları, ağır hizmet tipi transfer arabaları, senkron çalışan taşıma sistemleri, kalıp ve bobin taşıma araçları, kablo tamburu taşıyıcıları, elektrikli ağır yük transpaletleri, hava yastıklı taşıma sistemleri, Straddle Carrier çözümleri ve tamamen projeye özel geliştirilen taşıma araçları yer alıyor. İsmail Akyüz, transfer arabalarında 5 tondan 400+ tona kadar uzanan taşıma kapasiteleri sunabilen FADA’nın, standart kapasite sınırlarının ötesindeki özel projelerde de mühendislik çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Şirketin geliştirdiği 350 ton kapasiteli ağır yük transfer arabasının, FADA’nın yüksek tonajlı mühendislik yetkinliğinin en dikkat çekici örneklerinden biri olarak öne çıktığını ifade etti. İsmail Akyüz, “FADA, geliştirdiği tam elektrikli taşıma sistemlerinde batarya teknolojileri, gelişmiş tahrik sistemleri ve elektronik kontrol altyapılarını bir araya getirerek geleneksel yöntemlere kıyasla daha kontrollü ve sürdürülebilir operasyonların önünü açmayı hedefliyor. Sanayide elektrifikasyon artık bir tercih olmaktan çıkıp dönüşümün temel unsurlarından biri haline geliyor. Ağır yük taşımacılığında da aynı süreci görüyoruz. Ancak bizim için geleceğin aracı yalnızca elektrikli bir araç değil; çevresini algılayan, güvenliği yöneten, operasyonla iletişim kuran ve gerektiğinde otonom çalışabilen akıllı bir taşıma platformudur” dedi.

FADA tarafından Türkiye’de gerçekleştirilen tasarım, mühendislik ve üretim çalışmalarının ardından geliştirilen sistemler; Amerika’dan Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada farklı sektörlerin operasyonlarında kullanılıyor. İsmail Hakkı Akyüz, şirketin global hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: “FADA markasını ağır yük taşıma teknolojileri denildiğinde akla gelen global markalardan biri yapmak istiyoruz. Gelecekte fabrikalarda yalnızca makineler değil, lojistik sistemleri de birbiriyle konuşacak.”