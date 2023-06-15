Konteyner yükü artışa geçti

Aysel YÜCEL



Limanlarda elleçlenen yük miktarında aylar sonra ilk kez artış yaşandı. Yılın ilk 4 ayında yüzde 9 daralan konteyner elleçleme miktarı, mayıs ayında yüzde 4,9 arttı. TÜRKLİM Başkanı Aydın Erdemir, “Sektörde en kötü günlerin geri kaldığını düşünüyoruz” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, 2023 Mayıs ayı liman elleçleme istatistiklerini yayınladı. Mayıs ayında toplam yükte daralma sürerken, konteyner elleçleme miktarında ise bu yılın ilk yükselişi geldi. EKONOMİ gazetesine konuşan TÜRKLİM Başkanı Aydın Erdemir, konteyner elleçleme miktarındaki artışı bir toparlanma sinyali olarak değerlendirerek, “Sektörde en kötü günlerin geri kaldığını düşünüyoruz” dedi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerine göre, mayıs ayında Türkiye imanlarında elleçlenen yük miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 azalarak 46 milyon 156 bin 837 ton olarak gerçekleşti. 2023 Ocak-Mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen yük miktarı yıllık bazda yüzde 5,5 azalarak 215 milyon 586 bin 942 ton olarak gerçekleşti. İthalatta büyüme sürüyor 2023 yılı mayıs ayında limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı yükleme miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 azalarak 11 milyon 253 bin 585 ton, ithalat amaçlı boşaltma miktarı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,7 artarak 24 milyon 235 bin 749 ton oldu. Mayıs ayında dış ticaret taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 artarak 35 milyon 489 bin 334 tona ulaştı.

Transit yük taşımaları yüzde 26,8 azaldı

Mayıs ayında denizyolu ile yapılan transit yük taşımaları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,8 azalarak 5 milyon 496 bin 794 ton oldu. Mayıs ayında kabotajda taşınan yük miktarı ise 5 milyon 170 bin 709 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,2 azaldı.

İhracatta elleçleme yüzde 15,6 arttı

Son yıllarda üst üste çift haneli büyüme sağlayan konteyner limanları, 7 yıl sonra ilk defa yılı daralmayla kapatmıştı. Konteynerde daralma bu yılın ilk 4 ayında da sürdü. 2023 yılı mayıs ayında ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artarak 1 milyon 123 bin 502 TEU olarak gerçekleşti. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise limanlarda elleçlenen konteyner miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 azalarak 4 milyon 993 bin 640 TEU olarak gerçekleşti. Mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen dış ticarete konu konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artarak 879 bin 295 TEU oldu. Geçen ay limanlarda gerçekleştirilen ihracat amaçlı konteyner yüklemeleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 artarak 428 bin 916 TEU, ithalat amaçlı konteyner boşaltmaları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 artarak 450 bin 379 TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde 2023 yılı mayıs ayında limanlarımızda elleçlenen transit konteyner miktarı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 azalarak 173 bin 539 TEU oldu. Mayıs ayında kabotajda elleçlenen konteyner miktarı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 azalarak 70 bin 668 TEU olarak gerçekleşti.

“Mayıs verileri toparlanmaya işaret ediyor”

Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) Başkanı Aydın Erdemir, limancılıkta en kötü günlerin geride kaldığını ifade etti. Erdemir, yılsonunda 2022 yılına göre daralma beklemediklerini, hatta üçüncü çeyrekte beklenen yükselme ile geçen yılın bir miktar üstüne çıkabileceklerini söyledi. Mayıs ayı verilerinin toparlanmaya işaret ettiğini belirten Aydın Erdemir, “Genel kargodaki daralma demir-çelik sektöründeki kayıplardan kaynaklanıyor. Zira Türkiye'de genel kargonun yüzde 80'ini demir çelik oluşturuyordu. Ancak sektör zaten uzun zamandır pazar kaybediyor. Yine de genel kargoda daralmanın hız kestiğini görüyoruz. Konteyner elleçlemede 5 ay sonra gelen artış umut verici. Transit taşımalarda da daralmanın hız kestiğini ve bir düzelmenin yaşandığını görüyoruz” diye konuştu. Aydın Erdemir, kabotaj taşımalarında ise düşüşün sürdüğünü dile getirerek, “Transit taşımaların yeniden normalleşmeye gitmesi Karadeniz ile ilgili yükselişin yavaş yavaş başlıyor olduğunu gösteriyor” açıklamasını yaptı.