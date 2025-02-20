Lojistik sektörü dijitalleşmeyle büyüyor

Özellikle pandemi döneminde dünya genelinde hızla büyüyen lojistik sektörü, Türkiye’de de ekonomiye önemli katkılar sunan bir faaliyet alanı olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde en çok gelecek vadeden ikinci sektör olan lojistikte, dijitalleşme ve teknolojibu büyümeye yön veren en kritik unsurlar arasında ön planda. Yıllık 100 milyar dolarlık ciroyu aşan Türkiye lojistik sektöründe teknoloji yatırımları, operasyonel verimlilik ve maliyet optimizasyonunda önemli avantajlar sağlıyor.

Dijital dönüşüm, rekabet gücünü de artırıyor

Lojistik sektöründe dijitalleşmenin yalnızca operasyonel süreçleri iyileştirmekle kalmayıp, küresel rekabet avantajı sağladığını belirten Akca Lojistik Genel Müdürü Enes Akça, "Büyük veri ve otomasyon çözümleri, sürdürülebilir ve akıllı lojistik anlayışının sektörde yaygınlaşmasını sağlıyor. Biz de teknolojiyi iş süreçlerimizin merkezine alarak, 2024 yılında birçok entegrasyon faaliyeti gerçekleştirdik. Günlük entegrasyon katmanlarımıza yaklaşık 300 bin kayıt aktarılıyor ve networkümüzde 1500’den fazla aktif cihaz bulunuyor. 2025’te de büyük veriyle operasyonel verimlilik üretmeye devam edeceğiz. Dijitalleşmeye ilişkin yenilikleri takip ederek süreçlerimize adapte etmeyi, verimli ve sürdürülebilir çözümler üretmeyi işlerimizin merkezine alıyoruz." dedi.

Teknoloji kullanımının lojistik operasyonlardaki hayati önemine değinen Enes Akça; "Lojistik sektörü, teknolojik yeniliklerin hızla adapte edilebilmesi açısından büyük bir avantaja sahip. Depolarda elleçlenen milyonlarca ürün ve sahada gerçekleşen binlerce sevkiyatın veriye dayalı olarak takip edilmesi, işlenmesi ve analiz edilmesi, operasyonların doğru KPI’larla yönetilmesini sağlarken, aynı zamanda geleceğe yönelik stratejik öngörülerin oluşturulmasına da katkıda bulunuyor. Büyük veri analitiği ve yapay zeka destekli sistemler sayesinde rotalar optimize ediliyor, yakıt tüketimi azaltılıyor ve lojistik süreçlerdeki gecikmeler minimize ediliyor."diye konuştu.

“Dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluk”

Enes Akça, lojistik sektöründe dijitalleşmenin gereklilik haline geldiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Lojistikte dijitalleşme artık bir tercih değil, zorunluluk. Biz de Akca Lojistik olarak, teknolojiyi süreçlerimize entegre ederek sadece operasyonel verimliliğimizi artırmakla kalmıyor, iş ortaklarımızın yükünü hafifleterekhedeflerine ulaşabilmeleri için know-how’ımız ve operasyonel kabiliyetlerimizle destekçileri oluyoruz.2025 yılında da dijital dönüşümde öncü rolümüzü sürdürerek, yenilikçi çözümlerimizle sektöre değer katmaya devam edeceğiz.”