Lojistikçiler, TIR'ları seferber etti

Uluslararası yük taşımacılığı yapan lojistik şirketleri ve ilgili dernekler, deprem bölgelerine yardım için seferber oldu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) ve Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD), afet kriz masaları oluşturarak, AFAD ve Kızılay’ın talepleri doğrultusunda uluslararası çalışan TIR’larını ve konteynerleri yardım malzemesi taşınması için seferber etti.

UND, sabah saatlerinde üyelerine ait 25 TIR’ı AFAD’ın hizmetine sundu. TIR’lar İstanbul’dan bölgeye gönderilecek olan yardımları Sabiha Gökçen Havalimanı’na taşıdı. Yardım malzemeleri havalimanında kargo uçaklarına yüklenerek bölgeye ulaştırıldı.

EKONOMİ gazetesine konuşan UND yetkilileri, AFAD ve Kızılay’ın ihtiyaçları doğrultusunda deprem bölgesine göndermek üzere 50’ye yakın TIR’ı hazır beklettiklerini söyledi. Araçların ilgili yerlere ulaştırılması için bilgi bekleniyor. UND’nin deprem bölgesi ve çevre illerde faaliyet gösteren üyeleri de kendi bulundukları illerde de kriz masası kurup oradaki belediyelerin yardım malzemelerini taşıyor.

680 üyesi bulunan UTİKAD da kara, deniz, hava ve demiryoluyla her türlü lojistik desteği sağlamak için hazır olduğunu bildirdi. Afet kriz masası oluşturan UTİKAD, AFAD ile koordineli çalışacak.

Diğer yandan Mars, Ekol, Arkas gibi Türkiye’nin önde gelen lojistik şirketleri de belediyelere ve ilgili yardım kuruluşları ile iletişime geçerek, her türlü lojistik desteğe hazır olduklarını bildirdi.

‘Yolları meşgul etmeyin’ çağrısı

Kızılay, AFAD, Ahbap gibi kuruluşlar, sosyal medya hesapları üzerinden farklı illerden bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin hızlı ulaşımı için yolları gereksiz meşgul etmeme çağrısı yaptı. Yetkililer, bölgeye gönderilen yardım kamyonlarının da mutlaka ilgili kamu kuruluşlarının koordinasyonunda yapılması çağrısında bulundu.

Havayolu şirketleri de deprem bölgesine destek için harekete geçti. Türk Hava Yolları THY'nin kargo uçakları, AFAD yardım malzeme ve ekipmanlarını taşımak için seferber edildi. Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ni etkileyen deprem sonrasında bölge için yardım çalışmalarını hızla başlattı. SunExpress, arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini bölgeye en kısa sürede ulaştırmak amacı ile ilgili resmi kurum ve kuruluşlarının koordinasyonuyla 8 özel uçuş organize etti. Ayrıca, deprem bölgesine gönderilen tüm insani yardım malzemeleri için ücretsiz yurt içi kargo hizmeti verecek. SunExpress'in gönüllü çalışanlarından oluşan “Guardian Angels” ekibi ise resmi kurumlar tarafından açıklanan ihtiyaç listesine göre gerekli malzemelerin toplanması ve transferi için harekete geçti.