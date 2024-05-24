Lojistikçiler, üç ayrı noktada merkez istiyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Geçmiş dönem Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay arasında Mart ayında lojistik merkezi de içeren KOBİ OSB protokolü imzalanmıştı. Protokolde Bursa için lojistik merkezler kurulmasının gerekliliğine vurgu yapılarak, şehrin kuzeyinde, doğusunda ve batısında üç tane lojistik merkez kurulacağı ifade edilmişti. Mart ayındaki yerel seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye başkanlığında yaşanan değişim ve idari birimlerin yeniden oluşturulması süreci, yapılan protokollerle ilgili nasıl bir yol izleneceği konusunda sürecin yavaşlamasına neden oldu.

BTSO Meclis Üyesi ve ARC Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Arabacı, devasa bir lojistik köy yerine şehrin 3 ayrı noktasında yük terminallerinin oluşturulmasının önemine işaret etti. Arabacı, “Kentin batısına yük getiren bir araç kentin doğusundaki kamyon parkına giderek beklemek zorunda kalıyor. En az 300 dönümlük alanlarda planlanacak lokal yapılanmalar kurulabilir. Böylece araçlar şehir içine girmeden o bölgedeki terminalde bekleme yapabilir. Ayrıca burada oluşturulacak sosyal alanlar, restoran ve cafeler, duş ve dinlenme alanları, akaryakıt istasyonu, lastik değiştirme gibi teknik destek alanları ile de sektörde hizmet veren şoförlerin kaliteli hizmet alması sağlanabilir. Yurt dışından gelen şoförlerin 15 günde bir 45 saat araba kullanmaması, haftada bir gün 24 saat dinlenmesi gerekiyor. Özellikle yurt dışından gelen şoförler için önemli bir kazanım olur. Trafiği azaltacak ve sosyal yapıyı koruyacak bir proje olur” dedi. Fahrettin Arabacı, bu şekilde yapılacak bir planlamanın kent içi trafiği de ciddi oranda rahatlatacağını savundu.

“İhracat çıkışları hızlanacak”

Logex Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yamankaradeniz de sanayi ve gümrükleme alanları yakınında, uygun lokasyonlarda lojistik sektörüne özel yerler oluşturulması gerektiğini söyledi. Özellikle uluslararası lojistik yapanlar için gümrüklemenin önemine işaret eden Yamankaradeniz, bu tip uygulama örneklerinin Avrupa’nın pek çok kentinde başarıyla uygulandığını ifade etti. İbrahim Yamankaradeniz, “Şehir trafiğini aksatmayacak, otoyollara yakın kritik noktalarda yer alan lojistik merkezlerden sanayi bölgelerine dağıtımlar yapılabilir. Bu sanayicilere de navlunlarda düşüş olarak yansır. Araçların hareket ve boşaltma süreleri de kısalmış olacak. O nedenle sanayi bölgelerine yakın yerlerde, gümrüğün de yakın olduğu ya da içinde yer aldığı merkezler kurulmalı. Bunun için de 300 dönüm ve üzerinde alanlar yeterli olacaktır” diye konuştu. Firmaların ihracat çıkışları ile ithalat süreçlerinin hızlanacağını vurgulayan Yamankaradeniz, “Bursa gibi yoğun sanayinin olduğu, endüstri şehrinde hala bu konunun ele alınmamış olması, irdelenmemiş olması sektör temsilcileri olarak bizleri üzüyor” değerlendirmesini yaptı.