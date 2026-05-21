NSGLOG, NATO’nun stratejik taşıyıcısı oldu

ERHAN BEDİR / BURSA

Küresel ticaretin dönüşümüyle birlikte hız, güvenlik ve operasyon kabiliyeti lojistik sektörünün en önemli dinamikleri haline gelirken, Bursa merkezli NSGLOG sunduğu niş taşımacılık çözümleriyle fark yaratıyor. Hava kargo, deniz ve kara taşımacılığı, intermodal ve multimodal lojistik, express taşımacılık ve proje taşımacılığı alanlarında faaliyet gösteren şirket; otomotiv, makine, savunma sanayi, medikal ve tekstil başta olmak üzere birçok stratejik sektöre hizmet sunuyor. Son üç yılda özellikle hava kargo ve hızlı teslimat operasyonlarında ciddi bir büyüme ivmesi yakalayan şirket, saatlik teslimat organizasyonlarıyla uluslararası taşımacılıkta adından söz ettiriyor. Avrupa'dan Amerika'ya kadar genişleyen operasyon ağında zaman kritik taşımalar gerçekleştiren NSGLOG, dünya genelindeki güçlü acente yapılanması sayesinde birçok rakibinden ayrışıyor.

"NATO ve savunma sanayinde stratejik rol"

NSGLOG kurucu ortakları İsmail Bolavan ve Erin Ersoy, savunma lojistiğinin yüksek güvenlik ve uzmanlık gerektirdiğini belirterek, şirketin son dönemde Türkiye'de yalnızca birkaç firmanın gerçekleştirebildiği özel hava taşımacılığı organizasyonlarına imza attığını söylediler. Tesis Güvenlik Belgesi (TGB Lisansı) ile NATO ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ana taşıyıcı lojistik firmaları arasında yer almayı başardıklarını ifade eden NSGLOG kurucu ortağı İsmail Bolavan, "NATO ve Milli Savunma Bakanlığı'nın ana taşıyıcıları arasına girdik. Bursa'da bu yetkiye sahip tek lojistik firmasıyız. Türkiye genelinde ise yaklaşık 20 firma bu yetkiye sahip. Bu durum bizim için sadece bir belge değil, aynı zamanda uluslararası güvenilirliğin ve operasyonel yeterliliğin göstergesi" dedi. Savunma sanayine yönelik operasyonların hassasiyetine dikkat çeken Bolavan, ağır yük, proje taşımacılığı ve tehlikeli madde lojistiği gibi alanlarda uzman ekiplerle çalıştıklarını belirtti. Özellikle yüksek güvenlik protokolü gerektiren taşımaların her lojistik firması tarafından gerçekleştirilemediğini söyleyen Bolavan, "Özel takip isteyen, uzmanlık gerektiren ve her acentenin yapamadığı operasyonları başarıyla yürütüyoruz" diye konuştu.

Hava kargoda yeni dönem: "Widect iş birliği sektörü değiştirebilir"

Şirketin büyüme stratejisinin merkezinde hava kargo taşımacılığı yer alıyor. NSGLOG, Türk Hava Yolları iştiraklerinden Widect ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde kapıdan kapıya lojistik çözümler sunmaya hazırlanıyor. Bolavan, bu iş birliğinin Türkiye açısından stratejik bir önem taşıdığına işaret ederek şunları söyledi: "Widect ile birlikte çok daha hızlı, güvenilir ve entegre lojistik çözümleri geliştireceğiz. Bu yapı, hava kargo taşımacılığında Amerika ve Almanya merkezli şirketlerin oluşturduğu tekelini kırabilecek güce sahip. Türkiye'nin özellikle e-ihracat alanındaki büyümesini desteklemek istiyoruz. Türk üreticisinin ve ihracatçısının dünya pazarlarına daha hızlı ulaşabilmesi için çalışıyoruz." Küresel ticarette zamanın artık en önemli rekabet unsuru olduğunu belirten Bolavan, özellikle e-ticaret ve hızlı üretim sistemlerinin hava taşımacılığına olan talebi artırdığına dikkat çekti.

"Bir parçanın gecikmesi üretimi durdurabiliyor"

NSGLOG'un operasyonlarının önemli bir bölümünü otomotiv sektörü oluşturuyor. Şirketin hizmet verdiği müşterilerin yaklaşık yüzde 85'ini otomotiv ana sanayi ve tedarik sanayi firmaları oluşturuyor. NSGLOG kurucu ortağı Erin Ersoy ise, otomotiv sektöründe hızın artık kritik bir ihtiyaç haline geldiğini belirterek, "Bir otomotiv fabrikasında tek bir parçanın gecikmesi üretimi hattını durdurabiliyor. Bu nedenle zaman yönetimi çok kritik. Özellikle hava kargo ve express taşımacılıkta geliştirdiğimiz çözümler sayesinde müşterilerimizin üretim süreçlerinin kesintisiz devam etmesini sağlıyoruz" dedi. Avrupa'nın herhangi bir noktasına aynı gün içinde teslimat yapabildiklerini ifade eden Ersoy, ithalat tarafında da aynı hız ve operasyon kabiliyetiyle çalıştıklarını belirtti. Bursa'daki otomotiv üreticilerine özel lojistik çözümler geliştirdiklerini kaydeden Ersoy, Ankara Bölge Müdürlüğü'nün devreye alınmasıyla birlikte savunma ve otomotiv projelerinde daha etkin hale geldiklerini söyledi.

"Amerika operasyonlarında rekor büyüme"

NSGLOG'un son dönemde en dikkat çekici büyüme alanlarından biri de Amerika operasyonları oldu. Şirket, yalnızca 2025 yılı içerisinde Amerika'ya 200'den fazla başarılı organizasyon gerçekleştirdi.

Erin Ersoy, bu başarının arkasında uluslararası operasyon yönetimi ve "Cross Trade" modeli bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: "Bir ürünün Almanya'dan alınıp İspanya'ya ulaştırılması gibi operasyonları Türkiye'den yönetebiliyoruz. Çok uluslu dil yapımız ve güçlü acente ağımız sayesinde farklı ülkelerde etkin lojistik çözümler sunuyoruz. Son üç yıldaki hızlı büyümemizin temelinde de bu uluslararası organizasyon kabiliyeti yer alıyor." Şirket olarak Romanya ve Fransa'da açtıkları şubelerle Avrupa operasyonlarında daha da güçlendiklerini ifade eden Ersoy, yeni hedeflerinin hava kargo ve hızlı taşımacılıkta Avrupa'nın önemli oyuncularından biri olmak olduğunu söyledi.