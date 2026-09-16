Özen Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Koca: Lojistik süreçleri bütüncül yönetilmeli

Tedarik zincirinin en önemli yapı taşı olan lojistik sektörünün artan risklerle birlikte stratejik önemi daha fazla arttı. Özen Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Koca, firmaların yalnızca ürün sevkiyatı yapmadığını belirterek, “Firmalar ürünü göndermenin yanı sıra hangi rota ile hangi risklerle ve hangi maliyet yapısıyla gönderdiklerini analiz etmek zorunda. Bu da lojistiği operasyonel bir süreçten çıkarıp stratejik bir yönetim alanına dönüştürdü” açıklamalarında bulundu. Firmaların lojistik süreçlerinde en büyük sorunlarından birinin süreçlerin bütüncül yönetilememesi olduğunu belirten Koca, bunun gecikme, ek maliyet, gümrük uyumsuzlukları ve yanlış GTİP risklerini beraberinde getirdiğini ifade etti. Koca, günümüz ihracatçısının ihtiyacının yalnızca taşıma hizmeti değil, uçtan uca entegre bir yönetim sistemi olduğunun altını çizdi.

“Dijitalleşme bir zorunluluk haline geldi”

Gümrük ve lojistikte dijitalleşmenin artık bir tercih değil zorunluluk olduğunu belirten Koca, Türkiye’nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu söyledi. Bir sonraki aşamanın yapay zekâ destekli analizler, otomatik risk yönetimi ve entegre veri akışı olacağını ifade eden Koca, bu dönüşümle birlikte hem maliyetlerin düşeceğini hem de işlem sürelerinin hızlanacağını kaydetti. Orta Koridor’un etkisine değinen Koca, Türkiye’nin rolünün güçlendiğini belirterek, “Orta Koridor, Türkiye için bir fırsattan çok daha fazlası. Türkiye bu hat sayesinde transit ülke olmaktan çıkıp lojistik üs haline gelme potansiyeline sahip” dedi.

Lojistikte sürdürülebilirliğin önemi artıyor

Sürdürülebilirliğin artık ticaretin temel kriterlerinden biri haline geldiğini belirten Koca, firmaların karbon emisyonlarını takip ettiğini, alternatif yakıtlara yöneldiğini ve intermodal taşımayı artırdığını söyledi. Koca, yakın gelecekte yeşil olmayan lojistiğin rekabet gücünü kaybedeceğini ifade etti. 2026 yılının lojistik sektöründe dönüşüm yılı olacağını belirten Koca, dijitalleşmenin hızlanacağını, yapay zeka kullanımının artacağını ve alternatif ticaret koridorlarının güçleneceğini söyledi.

Alternatif rota planlamaları önceden yapılmalı

Navlun fiyatlarının daha dalgalı ve öngörülemez hale geldiğini belirten Bülent Koca, belirli hatlarda kapasite daralması ve buna bağlı fiyat artışlarının yaşandığını dile getirdi. Bu yeni dönemde başarılı firmaların ortak stratejilerinin bulunduğunu ifade eden Koca, alternatif rota planlaması, önceden kurgulama ve tek taşıma modeline bağımlılıktan uzaklaşmanın kritik hale geldiğini söyledi.