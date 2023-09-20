Pasifik Eurasia, lojistikte yatırım atağına kalktı

AYSEL YÜCEL

Farklı sektörlerde 40’a yakın şirketi bünyesinde bulunduran Pasifik Grubu, lojistik alanındaki büyümesini yeni yatırımlarla hızlandırıyor. Yatırım ihtiyacını karşılamak için geçen aylarda Pasifik Eurasia’yı halka açan grup, tren işletmeciliği yapmak için demiryolu şirketi kurarken, depo kapasitesini artıracak yeni yatırımlara da başladı.

Pasifik Eurasia, 2019 yılında lojistik sektörüne iddialı bir giriş yapmıştı. İlk yılında 5 bin tonluk yük elleçleyen şirket, bugün bu rakamı 700 bin tonlara kadar çıkarmış durumda. Ağırlıklı olarak demiryoluyla taşıma yapan ve ülkeler arası önemli anlaşmalara imza atan şirket, bu yıl havayolu ve denizyolu taşımacılığına da başlamıştı. Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan ve Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, dün İstanbul’da düzenledikleri toplantıyla şirketin yeni yatırım planlarını ve büyüme hedeflerini açıkladı.

Pasifik Eurasia Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, tüm taşıma modlarında hizmet sunan bir şirket olarak demiryolu merkezli olmak üzere kombine ve multimodal taşımacılıkta sektör lideri olmayı hedeflediklerini açıklarken, yatırımların finansmanının önemli bir kısmını halka arzdan sağlayacaklarını vurguladı. Erdoğan, şirketlerin son dönemde finansmana erişimde büyük zorluklar yaşadığını hatırlatarak, “Halka arz ve sermaye piyasası araçları gerçekten şu anda şirketler açısından önemli hale geldi. Biz de bu fırsatlardan yararlanmak istedik” dedi.

Borsada 25 TL’den 34 milyon adet hisse sattı

Pasifik Eurasia, geçen haziran ayında halka arz gerçekleştirmişti. Lojistiğin büyüme potansiyeli yüksek bir sektör olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Halka arz sürecinde bunu net gördük. İyi bir halka arz süreci geçirdik. Talep toplamada 1 milyon kişinin üzerine çıktık. Hisse başına 25 TL’den 34 milyon adet hisse satışı gerçekleştirdik” diye konuştu. Şirket bu sürede halka arzdan yaklaşık 850 milyon TL gelir elde etti, bunun 600 milyon TL’sini yatırım bütçesi yaptı..

5 lokomotifle tren işletmeciliğine başlıyor

Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan da halka arzdan sağladıkları gelirle hemen yeni yatırımlara başladıklarını ifade ederek, demiryolu şirketi kurduklarını hatırlattı. Erkan, tren işletmeciliği yapabilmek için gerekli tüm yasal süreçleri tamamladıklarını belirterek, Demiryolu Tren İşletmeciliği (TDİ) belgesini aldıklarını söyledi. Erkan, “Bu belge ile faaliyet gösteren üç şirketten biri olduk. 5 lokomotif ve 240 vagonluk portföyle sektöre girmeye hazırız” dedi. Şirket ilk etapta lokomotifleri kiralayacak. Bunun için TCDD ile görüşüldüğü gibi, yurtdışından da kiralama gündemde. Satın alma için 2,5-3 yıl bekleme süresi olduğunu aktaran Erkan, bu nedenle önceliği kiralamaya verdiklerini söyledi. Satın alma için de araştırmalar başlamış. Öte yandan grup, yeni demiryolu şirketinin halka arzına da sıcak bakıyor. Şirket, önümüzdeki 3 yılda lojistiğe 3 milyar TL yatırım yapmayı planlıyor.

“Köseköy’de kapasiteyi üçe katlayacak

Avrupa-Asya-Avrupa taşımalarında kilit noktada bulunan Köseköy Terminali’ne yapacakları yatırımla ilgili proje ve fizibilite çalışmalarının tamamlandığını anlatan Erol Erkan, şunları söyledi: “Var olan gümrüklü lojistik alanını büyütmek için hazırlanan proje kapsamında ekim ayında ilk betonu atacağız. Mevcut 10 bin metrekarelik gümrüklü depolama alanını 20 bin metrekare daha büyüterek, toplamda 30 bin metrekarelik gümrüklü depolama alanına sahip Köseköy terminalinde bugünün rakamları ile yaklaşık 150 milyon TL civarında yatırım öngörüyoruz. Böylece kapasitemizi yaklaşık 3 kat artıracağız. Operasyonel gücümüzü arttıracak, ihracat ve ithalatı desteklerken, yeşil lojistiğe de daha fazla katkıda bulunacağız.” Havayolunda da önemli çalışmalara imza attıklarının altını çizen Erol Erkan, dünyada ve orta koridorda yaşanan olumsuzluklara rağmen, yıl sonunda ciro hedeflerine ulaşmayı beklediklerini söyledi.

YURT DIŞINA AVRUPA’DAN AÇILACAK

Pasifik Eurasia Genel Müdürü Erol Erkan, özellikle Türki Cumhuriyetler’de Türk ihracatçısının önünü açacak, ihalelerde rekabet gücünü artıracak partnerlik anlaşmaları yaptıklarını belirterek, “Mesela bir Türk şirketi Kazakistan’da ihalelere giriyor ancak lojistikte rekabetçi olmadığı için işi alamıyordu. Bu ülkelere yönelik başlattığımız seferler sayesinde şirketimiz ihaleleri kazanmaya başladı” dedi. Şirket yurtdışında partnerlik dışında farklı yatırımlar da planlıyor. Bu konuda ilk yatırım durağı Avrupa olacak. Açılımın 2025 yılına kadar yapılması planlanıyor. Diğer yandan Erkan, şirket olarak Orta Koridor gibi gündemdeki ticaret rotalarından Türkiye’nin daha fazla pay alabilmesi için de önemli çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

SEKTÖRÜN GÜNDEMİ ORTA KORİDOR

Avusturya Demiryolları Rail Cargo ile partner olduklarını da hatırlatan Erol Erkan, “Bu sayede Pasifi k Eurasia olarak Avrupa’dan Anadolu’ya araç taşımalarını sadece biz yapıyoruz. Firmamızın operasyonel kabiliyetleri sayesinde gösterdiği performans büyük yankı uyandırdı ve Avrupa Anadolu parkurunda yeni ürün türlerinden pek çok talep almaya başladık” dedi. Dünyada lojistik ile ilgili konuşmaların hepsinde ‘orta koridor’un yer aldığına dikkat çeken Erol Erkan, şunları söyledi: “Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği üyesi olmamız sebebi ile şu an sürecin tüm aşamalarına hakimiz. Orta koridorun Gürcistan kısmında demiryolu yapım çalışmalarından dolayı yaşanan aksaklıklar nedeniyle durma noktasına gelen taşımaları, karayolu ve denizyolu taşımacılığı ile tamamlayarak kesintisiz taşımayı sürdürdük. Bu sayede Orta koridordan gerçekleşen taşımalarının sekteye uğramadan devam etmesini sağladık.”