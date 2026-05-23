Rize’de Lojistik ve Ticaret Kongresi gerçekleştirildi
Rize Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Karadeniz Ticaret ve Lojistik Yönetimi Kongresi’nde, küresel ticaretin değişen yapısı ve dijital dönüşümün etkileri ele alındı. Lojistik, tedarik zinciri yönetimi, ekonomi, finans ve e-ticaret gibi birçok alanda sunulan akademik çalışmaların değerlendirildiği etkinlikte, yapay zekâ ve veri analitiği gibi yeni teknolojilerin iş dünyasındaki rolü vurgulandı.
Toplantıda uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, işletme ve yönetim bilimleri, ekonomi, finans, pazarlama, ulaştırma ve taşımacılık sistemleri, liman ve lojistik altyapıları, e-ticaret, dijital dönüşüm, veri analitiği, yapay zekâ uygulamaları başta olmak üzere birçok özgün ve güncel akademik çalışma ele ele alındı. Programda konuşan Başkan Karamehmetoğlu, günümüzde küresel ticaretin dinamik yapısı, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin stratejik önemini her geçen gün daha artırdığını belirtti. Dijital dönüşümün, veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarıyla şekillenen yeni ekonomik düzende; bilgi üretimi, yenilikçilik ve disiplinler arası iş birliği her zamankinden daha kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Karamehmetoğlu bu noktada, böylesine kapsamlı ve uluslararası nitelik taşıyan kongrelerin öneminin ortaya çıktığını ifade etti.