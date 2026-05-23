Rize’de Lojistik ve Ticaret Kongresi gerçekleştirildi

Uluslararası Akademik Platform tarafından düzenlenen kongrede lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, ekonomi, finans, pazarlama, e-ticaret, dijital dönüşüm başta olmak üzere birçok konu ele alındı. İş insanlarının büyük ilgi gösterdiği toplantıda konuşan TSO Başkanı Şaban Aziz Karamehmetoğlu, bu tür uluslararası kongrelerin bilgi üretimi ve iş birliği açısından önemine dikkat çekti.

Toplantıda uluslararası ticaret, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, işletme ve yönetim bilimleri, ekonomi, finans, pazarlama, ulaştırma ve taşımacılık sistemleri, liman ve lojistik altyapıları, e-ticaret, dijital dönüşüm, veri analitiği, yapay zekâ uygulamaları başta olmak üzere birçok özgün ve güncel akademik çalışma ele ele alındı. Programda konuşan Başkan Karamehmetoğlu, günümüzde küresel ticaretin dinamik yapısı, lojistik ve tedarik zinciri yönetiminin stratejik önemini her geçen gün daha artırdığını belirtti. Dijital dönüşümün, veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarıyla şekillenen yeni ekonomik düzende; bilgi üretimi, yenilikçilik ve disiplinler arası iş birliği her zamankinden daha kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Karamehmetoğlu bu noktada, böylesine kapsamlı ve uluslararası nitelik taşıyan kongrelerin öneminin ortaya çıktığını ifade etti.