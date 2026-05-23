Samsun üretiyor, Samsunport dünya ya taşıyor

Karadeniz’in en önemli lojistik merkezlerinden biri olma hedefiyle yatırımlarını sürdüren Samsunport, son 16 yılda Samsun Limanı’na yaptığı 60 milyon dolarlık yatırımla yıllık yük elleçleme kapasitesini yaklaşık 1,3 milyon tondan 10 milyon tona yükseltti. Konteyner taşımacılığında ise 125 bin TEU seviyesine ulaşan liman, bugün Ro-Ro’dan proje kargoya, sıvı dökme yükten konteyner taşımacılığına kadar tüm yük çeşitlerine hizmet veren Karadeniz’in en büyük limanlarından biri konumuna geldi.

Samsunport Uluslararası Liman İşletme Müdürü Vedat Kamsız, Samsunport’un yaptığı yatırımlar ve ulaştığı operasyonel gücü ile Karadeniz Bölgesi’nin en büyük limanlarından biri konumuna ulaştığını ifade etti. Kamsız, limanın bugün Ro-Ro, konteyner, sıvı dökme yük, katı yük, genel kargo ve proje taşımacılığı dahil tüm yük çeşitlerine hizmet verdiğini söyledi. Samsun’un son yıllarda sanayi yatırımları ve Organize Sanayi Bölgelerindeki gelişimle önemli bir sıçrama yaşadığını belirten Kamsız, limanın da bu gelişime paralel şekilde büyüdüğünü söyledi.

“Önce yatırım sonra talep anlayışıyla hareket ediyoruz” diyen Kamsız, ekonomik açıdan zor dönemlerde dahi yatırımları sürdürdüklerini ifade ederek, “Talep oluşmasını beklemiyoruz. Bölgenin gelecekteki ticaret hacmine göre yatırım yapıyoruz. Çünkü yatırım yapıp hazır olmazsanız, piyasa hareketlendiğinde geride kalırsınız. Biz limanı devraldığımızda yıllık yük elleçleme hacmi 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton bandındaydı. Bugün ise 5,3 milyon ton seviyesine ulaştık” dedi.

Samsunport iş dünyasının daima yanında

Türkiye’nin önemli lojistik gruplarından Cey Group bünyesinde faaliyet gösteren Samsunport’un, yalnızca limanın kapasitesini artırmadığını ifade eden Kamsız, sağlanan istihdam, hizmet kalitesi ve bölge ekonomisine sundukları katkıyla Samsun’un gelişimine destek verdiklerini söyledi. Kamsız, “Samsunport olarak iş dünyasının daima yanındayız. Özellikle organize sanayi bölgelerindeki yatırım süreçlerini çok yakından takip ediyoruz. Samsun’daki OSB’lerin doluluk oranları hızla artıyor. Biz de sanayicilerin ihtiyaçlarına göre altyapımızı ve hizmet alanlarımızı geliştiriyoruz. Hızlı, güvenli ve kaliteli hizmet sunmak için sürekli yatırım yapıyoruz” diye konuştu.

Samsun Limanı’nın Karadeniz ülkeleriyle dış ticarette stratejik bir aktarma merkezi haline geldiğini vurgulayan Kamsız, limanın bugün dünyanın birçok noktasına bağlantı sağlayan uluslararası taşımacılık ağına sahip olduğunu söyledi. Özelleştirme öncesinde limanda konteyner taşımacılığı bulunmadığını hatırlatan Kamsız, “Bugün Samsun’da dünyanın en büyük konteyner hatları faaliyet gösteriyor. Konteyner taşımacılığında 125 bin TEU seviyesine ulaştık” ifadelerini kullandı.

Her yıl ortalama 1,5 milyon dolar yeni yatırım

Özellikle Rusya’ya yapılan yaş sebze ve meyve ihracatında limanın önemli bir lojistik üs haline geldiğini belirten Kamsız, sıcaklık ve nem kontrollü “reefer” konteyner taşımacılığının Samsun Limanı’na önemli hareketlilik kazandırdığını söyledi. Akdeniz Bölgesi’nden karayoluyla gelen ürünlerin liman sahasında bekletilmeden reefer konteynerlere ya da ısı kontrollü Ro-Ro dorselerine aktarıldığını anlatan Kamsız, müşterilere liman sahasında entegre lojistik hizmet sunduklarını kaydetti.

Samsun’daki üretim kapasitesinin artmasının liman faaliyetlerine de doğrudan katkı sağladığını dile getiren Kamsız, her yıl ortalama 1,5 milyon dolar tutarında yeni yatırım gerçekleştirdiklerini ifade etti. Limandaki ekipman altyapısının modernize edildiğini belirten Kamsız, operasyonel verimliliği artıracak yatırımların devam ettiğini söyledi.

Çevreci liman hedefi doğrultusunda yatırım yapıyor

Çevreci liman hedefi doğrultusunda enerji yatırımlarına da ağırlık verdiklerini belirten Kamsız, liman sahasında gerçekleştirilen güneş enerji santrali yatırımlarıyla enerji ihtiyacının önemli bir bölümünü karşıladıklarını ifade etti. Sahadaki ekipmanların büyük kısmının elektrik enerjisiyle çalıştığını söyleyen Kamsız, “Mobil ekipmanlar dışında makinelerimizin önemli bölümü elektrikle çalışıyor. Karbon salımını azaltan bir dönüşümü hayata geçirdik. Çevreci liman anlayışıyla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Liman içi kara taşımacılığı operasyonlarını yürüttükleri iş ortaklarıyla birlikte yaklaşık 400 kişilik istihdam sağladıklarını da belirten Kamsız, limanların yalnızca yük transfer noktası olmadığını, aynı zamanda yüksek katma değer üreten stratejik merkezler olduğunu söyledi. Kamsız, “Samsunport’un liman işletmeciliği hizmetiyle Samsun ekonomisine önemli katkı sunduğuna inanıyoruz. Bu şehirde faaliyet göstermek bizim için gurur verici” diye konuştu.