Türk TIR’larına Çekya’dan ‘serbest geçiş’ müjdesi

26 Nisan 2023 tarihinde İstanbul'da Türkiye ile Çekya arasında Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantı, iki ülke arasında 2022 yılında yapılan bir önceki KUKK toplantısından sonra transit geçiş belgesi kotalarında yaşanan ihtiyaç doğrultusunda bir artış sağlanamaması nedeniyle yapıldı.

Toplantıda alınan karara göre, transit kota engeline karşı yürütülen mücadele kapsamında, Çekya üzerinden gerçekleştirilen transit geçişler deneme amaçlı 1 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla yıl sonuna kadar serbestleştirildi.

Yapılan açıklamada bu önemli kazanımın, ülkemiz taşımacılarının Avrupa'ya yaptıkları taşımaların sorunsuz devam etmesi açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Türkiye'nin artan ihracatı doğrultusunda Çekya üzeri Avrupa'ya yapılan taşımaların sorunsuz devam etmesi için önemli bir adım olarak görülen toplantıda , Uluslararası Nakliyeciler Derneğini temsilen temsilen İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin ve Avrupa Ülkeleri Uzmanı Muhammet Külal Holoğlu katıldı.

İki ülke makamları, söz konusu kazanımların iki ülke taşımacıları açısından yansımalarını yakından takip edeceklerini belirttiler.

Ayrıca toplantının sonunda 2024 yılının Ocak ayında tekrar bir KUKK toplantısı gerçekleştirilmesi hususunda mutabakat sağlandı.