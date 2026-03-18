Ulaşımda hızlı şehir Samsun

“Daha Hızlı Samsun” hedefi doğrultusunda önemli bir dönüşüm yaşayan Samsun’da, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde ulaşım altyapısı güçlendirilirken vatandaşlar daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım imkanına kavuştu. Toplu taşıma sisteminin güçlendirilmesinden yeni yol projelerine kadar birçok yatırım kısa sürede hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi, yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 17 ilçede kapsamlı çalışmalar gerçekleştirdi. Mevcut yol ağında konfor ve kaliteyi artırmaya yönelik çalışmaların yanı sıra, kentin ulaşım ağını genişletecek yeni projeler de hayata geçirildi. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, Terme Yeni Bulvar Yolu ve Kenan Şara Köprülü Kavşağı gibi dev yol projeleri ile kentin ulaşım yapısı güçlendirildi, şehir içi trafik akışı rahatlayarak ulaşım daha akıcı hale geldi.

Kent içi toplu taşımada konfor, güvenlik ve hızın öncelik olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi, filosunu yeni araçlarla güçlendirdi. Bu kapsamda yeni otobüsler ile toplu taşıma otobüs filosunda yer alan araç sayısı yüzde 25 oranında arttı. 146 yolcu kapasiteli 20 adet körüklü otobüs ve 25 adet 12 metrelik, engelli erişimine uygun alçak tabanlı solo tipi otobüs ile birlikte hizmet kalitesi daha da yükseldi. Toplam 45 yeni otobüs hizmete alındı.

Şehrin önemli ulaşım araçlarından biri olan tramvay sistemine de 12 yeni araç kazandırılırken, 12 tramvay aracının daha filoya dahil edilmesi için çalışmalar sürüyor.

SATUS projesi ile entegre ulaşım

Şehir genelinde ulaşımın daha bütüncül bir yapıya kavuşması amacıyla SATUS projesi hayata geçirildi. 17 ilçenin tamamını kapsayan entegre toplu taşıma sistemi ile ilçelerde SAMKART entegreli otobüs dönemi başladı. Proje ilk olarak Terme ve Çarşamba ilçelerinde uygulanmaya başlandı. Büyükşehir Belediyesi, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla yeni açılan Şehir Hastanesi’ne otobüs seferleri başlattı. Ayrıca hastaneye raylı sistem bağlantısı sağlanması için Şehir Hastanesi Tramvay Hattı çalışmalarına da başlandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların havalimanına daha güvenli ve konforlu ulaşabilmesi için SAMAIR projesini hayata geçirdi. Proje ile havalimanı ulaşımında yeni bir dönem başladı.

Samsun’un turizm potansiyelini artırmak amacıyla başlatılan “Odak Samsun” projesi kapsamında turizm destinasyonlarına toplu taşıma seferleri düzenlenmeye başlandı. Odak Samsun otobüsleri sayesinde binlerce kişi şehrin turizm noktalarını ziyaret etme fırsatı buldu.

Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşım araçlarının yaygınlaştırılması amacıyla Mikromobilite projesini de hayata geçirdi. Proje kapsamında pedal destekli elektrikli bisikletler şehirde kullanılmaya başlandı.

SamTaksi mobil uygulaması hizmete alındı

Samsun Büyükşehir Belediyesi taksici esnafını desteklemek, vatandaşlara ise daha güvenli bir ulaşım deneyimi sunmak için ise SamTaksi mobil uygulamasını hazırladı. Vatandaşların güvenli ve kolay ulaşım ihtiyacını karşılayan, taksici esnafını da dijitalleşme sürecinde destekleyen bu uygulama, şehir içi ulaşımda kurumsal bir dönüşümü de beraberinde getirdi. ‘Şehrin taksisi cebinde’ sloganıyla hayata geçen mobil uygulamaya Google Play Store ve Apple Store'dan erişilebiliyor.

“Ulaşımın her alanında güçlü bir dönüşüm”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Samsun her geçen gün büyüyen ve gelişen bir şehir. Bu gelişime paralel bizde yatırım ve projelerimizi sürdürüyoruz. Hızlı Şehir Samsun diyerek çıktığımız yolda ulaşımın her alanında şehrimizi güçlendirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bir taraftan yol çalışmaları bir taraftan araç filosunu güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızla hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştırmak, onlara daha güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunmak istiyoruz. Samsun’da ulaşımın her alanında güçlü bir dönüşüm yaşıyoruz. Akıcı ve sürdürülebilir bir ulaşımın yanı sıra çevre dostu projelere ve insanımızın hayatına doğrudan dokunacak SAMAIR, Odak Samsun gibi projelere de büyük önem veriyoruz” dedi.