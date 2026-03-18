UND Bolu şubesi sektörün sorunlarını masaya yatırdı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Bolu Şubesi Çalışma Grubu Toplantısı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasının ev sahipliğinde TSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Lojistik sektörünün sorun ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı toplantıya katılım geniş oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bolu Bölge Müdürü Dr. Yavuz Yeğin, ulaştırma sektörünün önemine değindiği konuşmasında ulaştırma sektörünün ekonomik faaliyetler açısından taşıdığı kritik öneme dikkat çekerek, “Ürettiğiniz ürünün pazarı yoksa boşa gider; pazar bulduğunuz halde o pazara ulaşamıyorsanız yine boşa gider.” ifadelerini kullandı.

Yeğin, üretim ile pazar arasındaki en önemli köprünün ulaştırma sektörü olduğunu da vurgulayarak, lojistik altyapının güçlendirilmesinin bölgesel ve ulusal kalkınma açısından stratejik bir gereklilik olduğunu belirtti. Toplantıda konuşan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar ise konuşmasında İhracatta mevcut bağlantıların korunmasının büyük önem taşıdığı vurguladı. Alemdar, “ Yeni bağlantılar kurulmasa dahi, mevcut ihracat sözleşmelerinin devam etmesi gerek. Kuveyt’e yapılan bir sevkiyatta tırların yüklenmesine rağmen geri dönmek zorunda kalması hem pazar kaybı hem de lojistik maliyet açısından ciddi risk oluşturuyor” dedi.

İhracatın azalmasının yalnızca üreticiyi değil, lojistik sektörünü de doğrudan etkilediğine dikkat çeken Başkan Alemdar, “Sevkiyatların iptali; navlun kaybı, operasyonel aksaklık ve maliyet artışı anlamına geliyor. Üretim ihracata bağlı olarak planlanır. İhracatın kısılması halinde üretimin de düşecek ve iç piyasada arz-talep dengesini bozarak fiyat artışlarına yol açabilecektir” diye konuştu.

Geniş katılımın sağlandığı toplantıda, bölge üyeleri ile sektörün mevcut durumu ve karşılaşılan sorunlar hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Katılımcılar, sahada yaşanan uygulamaları ve çözüm önerilerini doğrudan yetkililere aktarma fırsatı buldu. Gerçekleştirilen Toplantıda UND çalışmaları ve faaliyetleri, Dijital UBAK Sistemi, Yabancı Plakalı Araçlar, Vize Başvuruları, Sürücü Yaş Sınırı, Bulgaristan sınırında uygulanan yüksek hamaliye ücretleri, Sıfır ve İkinci el araç alım-satım işlemlerinde, harç bedelleri, Taşıma irsaliyesi bulunmadığı gerekçesiyle olası cezai müeyyideler, Sınır Kapılarındaki Yoğunluk, Mesleki Yeterlilik belgelerine ilişkin önemli düzenlemeler, Lojistik Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilere TIR sürücülüğü eğitim müfredatına uygun derslerin eklenmesine, mezun olduklarında Ekstra SRC ve eğitimin den muaf tutulmaları, Maliyet altında verilen Taşıma fiyatları sektörü olumsuz yönde etkilediği, ve sektörü yakından ilgilendiren konular görüşüldü.