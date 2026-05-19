UND yönetimi, lojistik sektörünün sorunlarını Ankara’ya taşıdı

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras ve UND 2. Başkanı Ergün Bilen liderliğindeki UND heyeti; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ile bir araya geldi.



Ticaretin ivme kazanması ve ihracat hedeflerine sorunsuz ulaşılması adına kritik önem taşıyan toplantıda, lojistik sektörünün kronikleşen sorunları ve çözüm önerileri en yetkili ağızlardan siyasetin zirvesine aktarıldı.

Küresel ticarette hız ve verimlilik odak noktası oldu

Toplantının ana gündem maddesini Türkiye'nin ihracat lojistiğinin hızlandırılması oluşturdu. UND heyeti, sınır kapılarındaki beklemelerin, bürokratik süreçlerin ve transit geçişlerde yaşanan aksamaların hem Türk ihracatçısına hem de taşımacılık sektörüne büyük bir maliyet yüklediğini vurguladı. Ticaretin akışını hızlandıracak modernizasyon adımları ve dijitalleşme projeleri hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu

"Lojistik Güçlüyse, Türkiye Güçlüdür"

UND Yönetim Kurulu Başkanı Şerafettin Aras, görüşmenin ardından yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin 2026 yılı ve sonrası için koyduğu büyük ihracat hedeflerine ulaşmasının yolu, lojistik koridorlarımızın açık ve hızlı olmasından geçmektedir. Sektörümüzün sorunlarını yakından takip eden ve bizleri dinleyen Sayın Nihat Zeybekci'ye, Sayın Mustafa Elitaş'a ve Sayın Dursun Ataş'a destekleri için teşekkür ederiz. Ticaretimizin önündeki lojistik engelleri devlet-sektör iş birliğiyle aşacağımıza inancımız tamdır" ifadelerini kullandı.

Ekonomi kurmaylarından ‘Tam Destek’ mesajı

AK Parti ekonomi kurmayları ve milletvekilleri ise lojistik sektörünün Türkiye’nin cari açığının kapatılmasında ve ihracat odaklı büyümesinde üstlendiği stratejik rolün farkında olduklarını belirttiler. Dile getirilen sorunların çözümü, gümrük süreçlerinin iyileştirilmesi ve uluslararası arenadaki bürokratik engellerin aşılması noktasında gerekli tüm adımların atılacağı ve konunun takipçisi olunacağı ifade edildi.

Stratejik iş birliği vurgusuyla tamamlanan toplantı, Türk lojistik sektörünün geleceğine dair umut verici bir vizyon ortaya koydu.