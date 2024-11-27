Limanlarda yedi günlük ardiye ücreti 140 bin TL’yi aştı, sanayici çözüm istiyor

Düşük kur ve yüksek faizlerin baskısı altındaki sanayici ve ihracatçılar son dönemde limandaki teslim sürelerinin uzamasından da olumsuz etkilenmeye başladı. Limanlarda konteynerlerin bekleme süresi 10 güne kadar çıkarken, bu durum ardiye masraflarını ve kiraları da yükseltiyor.

Bekleme süresi 10 güne kadar çıkıyor, fahiş ücretler uygulanıyor

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclis Üyesi Fikret Kaya, liman işletmeleri ve antrepolarda özel şirketlerin prosedürlerine dayalı işlemlerin işleri aksattığını belirterek, gemilerin tahliye sürecinde limandaki işlem sürelerinin 4 günden az olmadığını, özellikle hafta sonları ve bayramlarda bu sürenin 10 güne kadar uzayabildiğini ifade etti. Ardiye masraflarının gün geçtikçe arttığını ve belli bir süre uzadığında kira bedelinin de yükseldiğini vurgulayan Kaya, Ambarlı ve Haydarpaşa limanlarında fahiş fiyatlar uygulandığını söyledi. Kaya, gemilerin geliş ve boşaltma süreçlerinin net olarak planlanması ve hızlandırılması gerektiğini belirtti.

Kaya, liman sahasındaki özel antrepo firmalarının fiyat politikalarına da değinerek, fiyatlar arasında fark bulunmadığına ve rekabet olmadığına dikkat çekti. Fiyatların şeffaf bir şekilde belirlenmesi ve denetlenmesi gerektiğini kaydeden Kaya, 10 adet 40’lık konteyner için 7 günlük liman ardiye ücretinin 140 bin TL’yi aştığını söyledi.

'Faturalardaki tutarsızlıklar incelensin' çağrısı

Antrepo ve liman işletmeleri tarafından düzenlenen faturaların tutarsızlık içerdiğine de işaret eden Kaya, bazı firmaların enerji payı adı altında ek masraf aldığını, bu durumun yönetmeliklere uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Konteyner başına alınan depozito ücretlerinin iadesinde de gecikmeler yaşandığını söyleyen Kaya, “Depozito iadeleri üç hafta ile 1 ay arasında yapılabiliyor. Bu süreler ihracatçılar için ciddi maliyet yaratıyor. Ayrıca bazı nakliye firmaları, depozito almamak için nakliyeyi kendi firmalarına yaptırma şartı koyuyor. Bu durum da haksız rekabet yaratıyor." dedi.

Kaya, ihracatçılar ve sanayici KOBİ’ler için gümrük sahasındaki prosedürlerin daha verimli hale getirilmesi gerektiğini belirterek, Türk sanayisinin yaklaşık yüzde 70’ini oluşturan KOBİ’lerin maliyetlerini azaltacak, rekabetçi ve sürdürülebilir çözümler oluşturulması gerektiğini ifade etti. Birlik olarak iş birliğine hazır olduklarını vurgulayan Kaya, sanayicilerin sorunlarının çözümü için sonuç odaklı adımların atılmasını talep etti ve çözüm önerilerini iletmek için ilgili kurumlarla temaslara devam edeceklerini belirtti.