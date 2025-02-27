Yılnak Genel Müdürü Ömer Gece: Rüzgar enerjisi lojistiğinde sürdürülebilirliğin yolunu açıyoruz

Ağır nakliye ve proje lojistiğiyle ön plana çıkan Yılnak’ın Genel Müdürü Ömer Gece, rüzgar enerjisi taşımacılığında sundukları yenilikçi çözümlerle sürdürülebilir geleceğin yolunu açtıklarını söyledi. Rüzgar enerjisi sektörünün, sürdürülebilir bir gelecek için en kritik yenilene bilir enerji kaynaklarından biri olduğuna dikkat çeken Gece, “Ağır nakliye ve proje lojistiğin de öncü konumda bulunan Yılnak, yenilenebilir enerjiye doğru gerçekleşen küresel dönüşüm de önemli bir rol üstleniyor” dedi. Projelerin başarılı bir şekilde tamamlanmasında lojistik sürecinin detaylı planlanması ve yönetilmesi ile doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan yapan Ömer Gece, şöyle konuştu:

“Büyük çaplı ve gabari dışı proje taşımalarındaki uzmanlığımızla rüzgartürbin ekipmanlarının güvenli ve verimli taşınmasını sağlıyoruz. Projelerimizi uluslararası lojistik standartlarına uygun şe kilde yönetiyor; ön fizibilite analizlerinden rota planlamasına, izin süreçlerinden mühendislik simülasyonları ve test sürüşlerine kadar her aşamayı titizlikle yürütüyoruz. Karayolu, denizyolu ve demiryolu gibi farklı taşımamodlarınıentegre ederek müşterilerimize en güvenli ve maliyet etkin çözümleri sunuyoruz.”

“Araç rota optimizasyonuile verimliliği artırıyoruz”

Taşıma ve iş süreçlerinde gelişmiş GPS ve filo yönetim sistemleriyle operasyonların her aşamasını anlık takip ettiklerini ifade eden Ömer Gece, “Araçlarımızın rotalarını optimize ederek verimliliği artırıyoruz. Alternatifgüzergahlar ve taşıma senaryoları geliştirerek olası gecikmeleri engelliyor. Yanı sıra hava koşulları gibi dış faktörleri de dikkate alarak operasyonel riskleri minimize ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Operasyonel mükemmelliğe odaklanan kapsamlı yaklaşım”

Mükemmellik anlayışını üstlendikleri her projeye yansıttıklarını dile getiren Ömer Gece, şu değerlendirmeyi yaptı: “Özelleştirilmiş lowbed ve yük taşıyıcı özel dorselerimizleoperasyonel mükemmelliği sağlıyoruz. Bu sayede müşterilerimizin özel ihtiyaçlarına en uygun lojistik çözümleri sunarak hizmetlerimizi operasyonlarına sorunsuz bir şekildeentegre ediyoruz. İlk planlamadan nihai teslimata kadar riskleri en aza indiren ve verimliliği üst düzeye çıkaran kapsamlı bir yaklaşım benimsiyoruz.” Ömer Gece, mühendislik tutkularının şirketi sürekli gelişmeye ve yenilik üretmeye teşvik ettiğini belirterek, “Yılnak, rüzgar enerjisi projelerinin gerektirdiği hassas lojistik süreçleri en verimli ve güvenli şekilde yönetmeye devam edecek ve sürdürülebilir enerji yatırımlarının geleceğine katkı sunmayı sürdürecek” ifadelerini kullandı.