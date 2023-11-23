'Lojistikçi, Doğu koridorunu hareketlendirmek için ÖTV ve MTV muafiyeti istiyor'

MEHMET NABİ BATUK

ŞANLIURFA - Türkiye’ye yönelik lojistik taleplerin artmaya devam ettiğini dile getiren Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yüksek İstişare Konseyi Üyesi Muazzez Araç, Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte karşılıklı yapılan yaptırımların Kuzey Koridoru’ndaki hacim artışını sürdürdüğünü aktardı. Türk dünyasının gündeminde olan Zengezur Koridoru’nun açılması ile birlikte Türki Cumhuriyetler, Azerbaycan ve Türkiye arasındaki uluslararası kara ve demir yolarında hareketlilik beklediklerini ifade eden Muazzez Araç, sektörün araç filolarını sürdürülebilir olarak büyütebilmesi için yeni destek programlarına ve ÖTV ve MTV muafiyetine ihtiyacı olduğunu belirtti.

Araç, “Sektörümüze reva görülen vergi sisteminde 3 araç bütçesiyle filolarımıza ancak 1 araç ekleyebiliyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemizdeki gibi bir vergi sistemi yok. Ekonomide yapılan hatalı programların bedelinin ödetildiği sektörler arasında yer alıyoruz. Tüm bu olumsuz yatırım koşullarına rağmen firmalarımız öz sermayelerinden keserek, büyüme hızlarını yavaşlatarak kapasitelerini artırmaya çalışıyorlar. Ancak önümüzde Zengezur Koridoru fırsatı var. Bu koridor açıldığı taktirde Doğu Anadolu’daki illerimizde konuşlanan lojistik firmalarımıza büyük iş düşecek. Buradaki hacmi yabancı ülkelere kaptırmamak için şimdiden sektörün önünü açacak hamleler yapmalıyız” dedi.

Mevcut yatırım ortamında koridorun hakimiyeti yabancı firmalara geçer

Doğu Anadolu’da faaliyet gösteren lojistik firmaların düşük finansman gücü ve yüzde 60 maliyeti bulunan banka kredileriyle hızlı kapasite artırımı yatırımları yapamayacağına dikkat çeken Muazzez Araç, “Bu koşullarda yüksek sermayeli yabancı firmalar bu açıklıktan faydalanıp Doğu koridorumuzdaki hacmin üzerine konup yerel kalkınmayı yavaşlatacaklar. Sektörümüzün kazanımlarını kıt olan finansmanımızı birde ÖTV ve MTV’ye kurban etmemeliyiz. KOSGEP üzerinden lojistik firmalara özel yeni destek programları bekliyoruz. Zengezur Koridoru’ndan ucuz ham madde getirip işleyip yönümüzü Avrupa’ya ve diğer gelişmiş ülkelere çevirmeliyiz. Unutmayalım lojistik durursa ticaret de durur. Şirketlerimizden büyük vergi kaynakları yaratacağız diye milyarlarca dolarlık ticaret hacmini yabancı firmalara kaptırmayalım” diye konuştu.

Denizde Yunanistan, karada Bulgaristan rekabeti yükseltiyor

Lojistik sektörünün Türkiye’de rekabet üstünlüğü sağlamadaki öneminin her geçen gün arttığını dile getiren Muazzez Araç, destek mekanizmalarıyla birlikte küresel rekabette de elinin güçleneceğini kaydederek şöyle devam etti: “Denizde Yunanistan, karada Bulgaristan ile rakabet etmeye çalışıyoruz. Lojistikte ilk 15 ülke arasına girebilmemiz için öncelikle teknolojik altyapımızı iyileştirmeli, inovatif bir üretim ve dış ticaret politikası izlemeliyiz. Eğer destek mekanizmalarımız kurulursa asıl sorunlarımız olan kalifiye işgücü, stratejik plan ve lojistik master plan gibi çalışmalara daha çok bütçe ayırıp sürdürülebilir şekilde büyümemize bakarız.”