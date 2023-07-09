Maden ihracatçılarından üniversite öğrencilerine burs desteği

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, ‘Geleceğin Cevherleri’ne verilecek bursların şartlarını açıkladı.

‘Cevherim Sensin’ projesi kapsamında; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin ilk 5’inden en az birisinin, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Cevher Hazırlama Mühendisliği olması ve bu tercihlerden birinin gerçekleşmesi durumunda, öğrencilere öğrenim süreleri boyunca burs verilecek.

İMİB’den yapılan açıklamada, İlk 65 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara’da bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine, ilk 50 binde yerleşen adaylara 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılı için net asgari ücret tutarı olan 11 bin 402 TL; 50 bin 1 ile 65 bin arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının yarısı yani 5 bin 701 TL kadar burs verileceği belirtildi.

Açıklamada; ilk 250 binde yer alan ve İstanbul ile Ankara haricindeki illerde bulunan üniversitelerin ilgili bölümlerine, ilk 100 binde yerleşen adaylara net asgari ücret tutarı kadar, 100 bin 1 ile 150 bin arasında yerleşen adaylara net asgari ücret tutarının 3’te 2’si kadar yani 7 bin 601 TL, 150 bin 1 ile 250 bin arasında yerleşen adaylara ise net asgari ücret tutarının 3’te 1’i kadar yani 3 bin 800 TL burs verileceği ifade edildi.

Başvuru koşulları ve detaylı bilginin İMİB’in web sitesinde yer aldığını ifade eden İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Metin Çekiç, “Sektörün nitelikli eleman ihtiyacı her geçen gün artıyor. Madencilik sektörü olarak teknik eleman bulma noktasında büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Biz de üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğrenim görmeyi tercih eden öğrencilere burs vererek, onları sektöre kazandırmayı amaçlıyoruz. Her geçen yıl üretim ve ihracat hacmini artıran madencilik sektöründe; Maden Mühendisi, Jeoloji Mühendisi, Cevher Hazırlama Mühendisi ve Jeofizik Mühendisi bulma noktasında sorun yaşanıyor. 2022 yılını 6,5 milyar dolarlık rekor bir ihracatla kapatan sektörümüz, yeni yatırımlarla büyürken ilgili bölümlerden mezun olan mühendisler için de tüm imkanlarını seferber etmiş durumda. Firmalar, mezun olan öğrencileri kapmak için adeta yarışıyor. Tercih döneminde olan öğrencilerimiz, bu bölümleri seçerse önleri açık olacak ve iş bulma stresi yaşamayacak. Verdiğimiz bursların ardından mezun olan öğrencilerimizin en az 3 yıl sektörde kalması konusunda bir şartımız bulunuyor.” diye konuştu.

"Geleceğimize sahip çıkalım"

Madenciliğin, Türkiye’nin geleceğinde çok büyük bir öneme sahip olduğuna dikkat çeken Metin Çekiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Son yıllarda dünyada yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında tarım ve madenciliğin ülkeler için ne kadar önemli olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Dünyada yaşanan ticaret savaşlarının dahi en önemli nedenleri arasında madenler bulunuyor. Bu çerçevede, Türkiye’nin bilinen 90 maden tipinden 80’ine sahip olması, ülkemizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Biz de madenlerimizi ülkemizin ve milletimizin geleceği için kullanmak istiyoruz. Ancak, bunu başarabilmemiz için ülkemizin başarılı gençlerine ihtiyaç duyuyoruz. Geleceğimize, gençlerimizle birlikte sahip çıkmak istiyoruz. Bu yüzden üniversite tercihi yapacak gençlerimize, üniversitelerimizin ilgili bölümlerini tercih etmeleri noktasında çağrıda bulunuyoruz. Gelin, ülkemizin geleceğini birlikte inşa edelim.”