Maden ruhsatlarında usulsüz tescil iddiası

Mermer sektöründe bazı maden ruhsatlarının el değiştirme süreci ve ruhsatlar üzerindeki rödövansçı kayıtlarına ilişkin iddialar gündeme geldi. İddiaların odağında Ernet Mermer Ltd. Şti.’ne ait bazı ruhsatlar ile bu ruhsatlar üzerindeki rödövansçı kaydı bulunuyor.

Edinilen bilgilere göre, Ernet Mermer’in yüzde 50 ortağı Kemal Kılıç ile şirketin diğer ortağı arasında yaşanan ticari ve hukuki sürecin ardından şirketin mermer işletme ruhsatlarının icra yoluyla el değiştirdiği öne sürülüyor. Kılıç’ın ise söz konusu sürecin hukuka uygun olmadığı yönünde itirazlarda bulunduğu ve konuyla ilgili hukuki girişim başlattığı ifade ediliyor.

Rödövans kaydıyla ilgili iddia

Dosyayla ilgili gündeme gelen bir diğer iddia ise ruhsatlar üzerindeki rödövansçı kaydına ilişkin. Sektör kulislerinde, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Başkanı Hanefi Şimşek’in oğlu adına kayıtlı bir şirketin söz konusu ruhsatlarda rödövansçı olarak kaydedildiği ileri sürülüyor.

İddialarda, söz konusu kaydın yapılmasında Şimşek’in sektördeki ve ilgili kurumlarla olan ilişkilerinin etkili olduğu öne sürülürken, bu iddiaların hukuki ve idari süreçlerde incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hukuki süreç devam ediyor

Ruhsatlarla ilgili hak iddiasında bulunan Kemal Kılıç’ın, hem ruhsatların el değiştirmesine neden olduğu öne sürülen icra sürecine hem de rödövansçı kaydına ilişkin idari işlemlere yönelik hukuki yollara başvurduğu ifade ediliyor.

Sektörde tartışma konusu olan dosyada, ruhsatların hangi gerekçelerle el değiştirdiği, rödövansçı kaydının hangi prosedür kapsamında gerçekleştirildiği ve işlemlerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı soruları öne çıkıyor.

Rödövans nedir?

Rödövans, bir maden ruhsatı sahibinin, ruhsat kapsamındaki maden işletme hakkını belirli şartlar ve bedel karşılığında başka bir kişi veya şirkete kullandırması anlamına geliyor. Bu yöntemde ruhsatın mülkiyeti ruhsat sahibinde kalırken, madenin işletilmesine ilişkin hak ve yükümlülükler sözleşmede belirlenen şartlar çerçevesinde rödövansçıya bırakılabiliyor.

Rödövans uygulaması özellikle madencilik sektöründe, ruhsat sahibi ile işletmeyi fiilen yürüten tarafın farklı olduğu modellerde kullanılıyor.