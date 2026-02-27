Maden sektörü Bursa’da bir araya geldi

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından düzenlenen ‘Sektörel İstişare Toplantısı’nda sektör paydaşları Bursa’da bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Batal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Yüce, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç, Yönetim Kurulu Üyeleri Funda Bekişoğlu, Gökhan Murathan, Mustafa Kalfa, Nejat Kordel, Vedat Öksüz, Ayhan Söğüt ve çok sayıda davetli katıldı.

Etkili sonuçlar aldık

Yoğun bir katılımla düzenlenen toplantıda konuşan Eyüp Batal, İMİB’de 4 yıllık görev süresinin sonuna gelindiğini, bu süreçte sektörün sorunlarını çözmek ve sektörün yeni pazarlara ulaşmasını sağlamak için birçok organizasyona imza attıklarını kaydetti. Seçim döneminde bir taahhütte bulunduklarını dile getiren Eyüp Batal, “Demiştik ki sektörün hakkını, geçmiş pratiklerden farklı olarak daha güçlü ifade edeceğiz ve arayacağız. Sektörün sorunlarını çözmek için kullandığımız yöntemler diğer sivil toplum kuruluşlarından bir miktar farklıydı. Biz bir sorun olduğunda önce ilgili kamu idarelerinden görüşme talep ettik, yüz yüze görüştük, taleplerimizi yazılı olarak ilettik. Sonuç alamadığımız durumlarda konuyu yargıya taşıdık. Belki de maden sektöründe sivil toplum tarihinde yargı yolunu kullanma cesareti gösteren ilk yönetim olduk. Sizlerin bize emanet ettiği sorumluluğun gereği olarak mevzuatın bize tanıdığı hakları sonuna kadar kullandık. Bu yöntemle çok etkili sonuçlar aldık.” dedi.

Marka yolculuğuna odaklandık

Madencilik sektörünün sorunları dışında marka yolculuğu konusuna da odaklandıklarını söyleyen Eyüp Batal, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda hayata geçirilen ‘Tukish Stones’ projesi, belki de ilk kez bakanlığımızın en çok destek verdiği bir marka çalışması oldu. Neticelerini yavaş yavaş almaya başladık. Mimarlar ve yapı endüstrisindeki karar vericiler Türk doğal taşını daha fazla fark eder hâle geldi. Bu projeye tüm kesimlerin sahip çıkması gerekiyor. Klasik fuarların sektörel katkısı azalırken, birebir ticaret heyetleri ve bu tür etkinlikler çok daha verimli sonuçlar veriyor. Bu çalışmalarımız birçok bakanlık tarafından da takdir edildi.”

Doğal taş öncelikli yaklaşım

Fuarlar ve ticaret heyetleri konusunda da İMİB olarak büyük emek verildiğinin altını çizen Eyüp Batal, “Dört yıl çok hızlı geçti. İyisiyle kötüsüyle bir dönemi tamamlıyoruz. Doğal taş sektörünün pazarlama ve yeni pazarlara açılma ihtiyacı var. Diğer maden gruplarının böyle bir satış-pazarlama ihtiyacı yok. Bu nedenle Türk doğal taş sektörünün kendi sivil toplum kuruluşuna sahip çıkması gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki seçimlerde, doğal taşı önceliklendiren bir yaklaşımın sektör için daha faydalı olacağı kanaatindeyim. Aday olacak tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. İnşallah hem sektörümüz hem de adaylarımız için hayırlı bir süreç olur.” diye konuştu.