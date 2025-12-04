Bakan Bayraktar: Nadir toprak elementlerinde 2026’da temeli atıyoruz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nadir toprak elementlerine yönelik endüstriyel tesisin temelini 2026’da atmayı, 2 yıl içerisinde de bu tesisi hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Bayraktar, “Bu sahayı devlet eliyle işleteceğiz. Kurduğumuz pilot tesise dahi tahammülü olmayanların, bu tesisi yaptırmamak için mahkeme kapılarına koşanların bir anda adeta kâğıttan kaplan kesilip ‘Madenlerimizi sattırmayız’ demelerine, bu konuda çıkardıkları dedikodulara lütfen itibar etmeyiniz.” dedi.

Bakan Bayraktar, Türkiye Madenciler Derneği tarafından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla düzenlenen Sorumlu Madencilik Zirvesi’ne iştirak etti.

“Dünyadaki 90 madenin 70’i Türkiye’de bulunuyor”

Dünyadaki 90 madenin 70’inin Türkiye’de bulunduğunu ifade eden Bayraktar, maden çeşitliliğinde dünyada 7’nci sırada olduklarını söyledi. Geçen yıl 6 milyar dolar maden ihracatı gerçekleştirdiklerini belirten Bayraktar, “Bu yıl 11 ayda ulaştığımız 5,1 milyar dolar seviyesinin yıl sonunda 6 milyar doların üzerine çıkacağına inanıyorum. Madencilikte 2002 yılında GSYH payı binde 6’larda iken hedefimiz, bu oranı yüzde 5 seviyesine çıkarmak” dedi.

“2025’in ilk 10 ayında bin 323 firmaya ceza uyguladık”

2024 yılında aylık ortalama 774 denetim yaptıklarını aktaran Bayraktar, “2025 yılında bu sayıyı 806’ya yükselttik. Nicelik kadar denetimin niteliği de önem arz ediyor. Radar, sonar, drone, elektronik takip ve dijital uyarı sistemleri ile daha etkin denetimler gerçekleştiriyoruz. Yoğunlaşan denetimlerimiz sonucunda 2025’in ilk 10 ayında bin 323 firmaya idari para cezası uyguladık. Bununla birlikte 2 bin 43 faaliyet durdurma tedbiri aldık.” Açıklamasını yaptı.

İş sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra faaliyeti tamamlanan maden sahalarının rehabilitasyonuna büyük önem verdiklerini ifade eden Bayraktar, “Bugüne kadar rehabilite edilen 13 bin hektarlık sahada, 23,7 milyon ağaç dikilmesini sağladık.” dedi.

“Dünyada en büyük ikinci nadir toprak elementi kaynağı”

Nadir Toprak Elementlerinin son dönemde dünyadaki gibi Türkiye’de de oldukça gündem olan bir konu olduğunu belirten Bayraktar, “Her ne kadar bazıları bu meseleden yeni haberdar olsa da Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğümüz, Eskişehir-Beylikova’daki NTE sahasında ilk çalışmaları yıllar evvel gerçekleştirmişti. Sahanın ETİ MADEN’e devriyle Beylikova’da arama faaliyetlerini yoğunlaştırdık ve 125 bin metrelik sondaj gerçekleştirdik. Bunun sonucunda 694 milyon ton ile dünyada tek sahada en büyük ikinci Nadir Toprak Elementi kaynağını tespit ettik.” dedi.

“Sahayı devlet eliyle işleteceğiz”

Üretime yönelik olarak pilot tesisi 2023’te devreye aldıklarını aktaran Bayraktar, ikinci faz olan endüstriyel tesisin kurulması çalışmalarına da devam ettiklerini söyledi. Bayraktar, “Hedefimiz 2026’da endüstriyel tesisin temelini atmak, 2 yıl içerisinde de bu tesisi hayata geçirmektir.” dedi.

Saflaştırma oranını yüzde 92–93’ten daha yukarılara taşıyacak teknolojiyi daha hızlı bir şekilde alabilmek için farklı ülkelerle görüşmelerin devam ettiğini belirten Bayraktar, “Ancak bir kez daha ifade etmek isterim, bu sahayı devlet eliyle işleteceğiz. Kurduğumuz pilot tesise dahi tahammülü olmayanların, bu tesisi yaptırmamak için mahkeme kapılarına koşanların bir anda adeta kağıttan kaplan kesilip ‘Madenlerimizi sattırmayız’ demelerine, bu konuda çıkardıkları dedikodulara lütfen itibar etmeyiniz.” dedi. Bayraktar, nadir toprak elementlerini en doğru şekilde ve milli menfaatlere en uygun şekilde ülke ekonomisine katmayı hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul Finans Merkezinde maden borsası

Kapsamlı düzenlemelerle madencilikte yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını kaydeden Bayraktar, “Şimdi hedefimiz yeni düzenlemelerle madencilik sektörümüze sermaye katkısı yapacak gerek risk sermayesi gerekse uluslararası sermayeyi ülkemize çekecek yeni düzenlemeleri yapmak. İstanbul’da, İstanbul Finans Merkezinde maden borsamızı artık devreye almak istiyoruz. EPİAŞ, bu konuda Sermaye Piyasası Kuruluna başvurusunu yaptı. Kurulun en kısa sürede bu konuda gerekli izni vermesini bekliyoruz.” İfadelerini kullandı.

“Ülke dışında altın üretimine ilk olarak Nijer’de başlayacağız”

Nijer'deki altın sahasında faaliyetlerin ilk fazını tamamladıklarını aktaran Bayraktar, “Ülkemiz dışında altın üretimine ilk olarak Nijer'de başlayacağız. Benzer şekilde, Özbekistan'da da altın başta olmak üzere farklı maden türlerine yönelik arama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu ülkelere ek olarak, Pakistan, Azerbaycan, Fas, Kırgızistan, Libya ve Suriye'de madencilik alanındaki faaliyetlerimizi somut projelere dönüştürme çalışmalarımıza devam ediyoruz.” diye konuştu.

Madencilerin Dünya Madenciler Günü’nü tebrik eden Bakan Bayraktar, maden şehitlerini de andı.