CVK Madencilik'ten 26,6 milyon dolarlık anlaşma
CVK Maden İşletmeleri, bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik üzerinden Türkiye'de faaliyet gösteren bir firma ile 26,64 milyon dolarlık krom cevheri satış sözleşmesi imzaladı.
CVK Maden İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., 25 Şubat 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde yeni bir iş ilişkisi kurulduğunu duyurdu.
Şirket açıklamasına göre söz konusu anlaşma, bağlı ortaklık üzerinden gerçekleştirildi.
CVK Madencilik’in bağlı ortaklığı Hayri Ögelman Madencilik A.Ş., Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirketle “krom cevheri satışı” kapsamında anlaşmaya vardı.
Anlaşma kapsamında teslimatlar 31 Aralık 2026 tarihine kadar tamamlanacak.
Şirketin verdiği bilgiye göre, sözleşmeye konu ürünlerin bugünkü fiyatlar üzerinden hesaplanan KDV dahil toplam bedeli yaklaşık 26,64 milyon ABD doları seviyesinde bulunuyor.
Bu tutar, güncel kur üzerinden yaklaşık 1,17 milyar Türk lirasına karşılık geliyor.
Açıklamada, satışın fiyatlandırmasının bugünkü piyasa koşullarına göre belirlendiği ifade edildi.