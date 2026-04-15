Egeli madencilerin 2030 ihracat hedefi 2 milyar dolar

Genel kurulda yaptığı konuşmada göreve geldiklerinde 1 milyar 80 milyon dolar olan ihracat rakamlarını, tüm zorluklara rağmen 1 milyar 380 milyon dolara taşımanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Alimoğlu, bu rakamı bu yıl sonunda 1,5 milyar dolara, 2030 yılında da 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

EGEBİM ile dijital dönüşümü başlattık

Divan başkanlığını Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi’nin yaptığı genel kurulda ilk dönemlerinde önemli adımlar attıklarını ve pek çok başarılı organizasyon gerçekleştirdiklerinin altını çizen Alimoğlu, “Madencilik sektörümüz, diğer sektörlere verdiği hammadde ve güç desteğiyle Türk ekonomisine tam 60 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor. Bizler, bu devasa çarkın en stratejik parçasıyız. Dönemimiz boyunca basılmadık yer, çalınmadık kapı bırakmama düsturuyla hareket ettik. Kazakistan’dan Meksika’ya, Kenya’dan Amerika’ya, Birleşik Arap Emirlikleri’den İngiltere’ye, Suudi Arabistan’a kadar çok sayıda sektörel ticaret heyeti organizasyonu düzenledik. Güney Kore’ye ilk kez Türkiye Milli Katılımı’nı gerçekleştirdik” diye konuştu.

Önümüzdeki dönemde Rusya, Özbekistan, Kazakistan ve Tacikistan odaklı ticaret heyetleriyle yeni pazarlara çıkarma yapacaklarını belirten Alimoğlu, “2025’te başlattığımız Sürdürülebilirlik Odaklı URGE Projesi ile yeşil dönüşüme öncülük edeceğiz. Turkish Stones Turquality Projesi’yle onlarca ülkede Türk doğal taşını temsil ettik. EGEBİM platformunu kurarak dijital dönüşümü başlattık; artık mimarlar ve tasarımcılar taşlarımızı dijital dünyada tek tıkla keşfedebiliyor” dedi.

42 oyla yeniden başkan

Tek listeyle gidilen seçimlerde İbrahim Alimoğlu 42 oyla ikinci kez başkan seçilirken yönetim kurulunda Faik Tokatlıoğlu, İbrahim Altınpınar, Reyhan Sezgin, Rıfat Özdilek, Mehmet Şen, Akın Yeşilkaya, Mehmet Serter, Onur Demir, Leyla Türk ve Mehmet Tuncer yer aldı.