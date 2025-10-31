Kritik madenlerde arama ruhsatları ihalesiz verilecek

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Maden Yönetmeliğinin ruhsatlandırma ve devlet hakkı bedelleriyle ilgili hükümlerinde önemli değişiklik yapıldı. Ocak başında satışı yapılan madenlerdeki devlet hakkı bedeli yüzde 50 artırıldı. Altın, gümüş, uranyum gibi kritik madenlerin yer aldığı gruplardaki arama ruhsatlarında ise ihale şartı kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, ‘genel müracaat’ başlıklı 8’inci maddede yer alan ruhsatlandırma hükümleri yeniden belirlendi buna göre, III’ncü ve IV’üncü grup madenlerdeki arama ruhsatlarında ihale şartı kaldırıldı. Bu gruptaki madenlere doğrudan ruhsat verilebilecek. İhale şartı kaldırılarak doğrudan arama ruhsatı verilebilecek madenlerin en önemlileri IV’ncü grup madenlerde yer alıyor. Bunlar arasında; endüstriyel hammaddeleri, enerji hammaddeleri, metalik madenler(altın, gümüş, platin, bakır, çinko), uranyum, toryum, radyum gibi radyoaktif mineraller ve radyoaktif maddeler, III’ncü grup madenler içinde ise deniz, göl ve kaynak sularında eriyi halde bulunan tuzlar yer alıyor.

Kamu gelirini artıracak düzenlemeler

Ocak başında satışı yapılan madenlerde, en az işletme ruhsat bedeli kadar olan devlet hakkı, işletme ruhsat bedelinin yüzde 50 fazlasına yükseltildi. İşletme ruhsat bedelinden bütçeye gelir olarak kaydedilecek oran ise yüzde 50’den yüzde 70’e çıkarıldı. Yönetmeliğin ruhsat bedelleriyle ilgili 93’üncü maddesinde yapılan değişiklikle, kaynak tuzlaları, lüle taşı ve oltu taşı için düzenlenen ruhsatlardaki ruhsat bedeli muafiyeti kaldırıldı.

Devlet ormanları içinde maden aranması ve işletilmesi ile madencilik faaliyeti için zorunlu tesis, yol, enerji, su, haberleşme ve altyapı tesislerine 6831 sayılı Kanun hükümlerine göre üç ay içinde yirmi dört ay süreyle bedelsiz olarak izin verilecek. “Ruhsat sahası içinde birbiri ile çakışmayacak şekilde farklı alanlar için koordinatları verilerek birden fazla rödovans sözleşmesi yapılabilir” hükmü yürürlükten kaldırıldı. Ancak bazı 4’üncü grup ruhsatlarıyla kamu kurumları/iştiraklerine ait ruhsatlar bu sınırlama dışında bırakıldı.

Krom madeni devlet hakkı ise kademeli olarak yüzde 16’ya kadar yükselen ürünlerin yer aldığı listeden çıkarıldı. Krom, doğrudan yüzde 3 oranında devlet hakkı alınması hükme bağlandı.