Kritik mineraller küresel ticareti yeniden şekillendiriyor: Jeopolitik rekabette yeni dönem

UNCTAD analizlerine göre, elektrikli araç bataryalarından rüzgar türbinlerine kadar yeni nesil teknolojilerin tamamında kullanılan kritik mineraller pazarın ana yönünü belirliyor. Tedarik krizlerinden kaçınmak isteyen küresel sanayi devleri, geleneksel ticaret anlaşmalarına güvenmeyi tamamen bıraktı. Bunun yerine doğrudan maden sahalarına sermaye aktarmayı ve bölgesel güvenli tedarik koridorları inşa etmeyi tercih ediyorlar. Yaşanan bu büyük sermaye akışı, yüzyıllardır sabit kalan küresel lojistik haritasının ve deniz ticareti yollarının yeniden çizilmesine yol açıyor.

Milli sanayi politikaları ve korumacılık dalgası

Raporda dikkat çekilen en önemli unsurlardan biri, devletlerin bu stratejik emtialar üzerindeki denetimlerini artırmak adına agresifleşmesidir. Birçok gelişmiş ekonomi, ham madde güvenliğini doğrudan bir milli güvenlik meselesi olarak konumlandırarak bütçelerinden devasa teşvikler ayırıyor. Maden zengini gelişmekte olan ülkeler ise cevheri ham olarak ihraç etmek yerine ülke içinde işlemeyi amaçlayan yeni gümrük kurallarını devreye sokuyor. Bu durum, uzun yıllardır uygulanan küresel serbest ticaret ilkelerinin yerini korumacı hamlelere bırakmasına neden oluyor.

Gelişmekte olan üretici ekonomiler için çift taraflı sınav

Kritik minerallere yönelik bu küresel hücum, Afrika ve Güney Amerika gibi kaynak zengini bölgeler için muazzam bir büyüme potansiyeli taşıyor. Ancak UNCTAD, bu ülkelerin sadece birer ham madde tedarikçisi olarak kalmaması gerektiğinin altını çiziyor. Yerel yönetimlerin küresel değer zincirinde üst basamaklara tırmanabilmesi için kendi rafineri ve işleme altyapılarını kurması gerekiyor. Eğer bu dönüşüm sağlanamazsa, küresel güçlerin pazar payı kapma yarışı üretici ülkeler üzerinde kalıcı bir ekonomik ve diplomatik baskı mekanizmasına dönüşebilir.

Emtia borsalarında lityum, kobalt ve nikel performansı

Küresel piyasalarda en çok talep gören ilk üç mineral olan lityum, kobalt ve nikel fiyatları, vadeli işlem borsalarında çok sert fiyat hareketlerine sahne oluyor. Fonların ve kurumsal yatırımcıların bu stratejik metallere yönelik spekülatif pozisyonlarını artırması spot piyasadaki dengeleri tamamen bozuyor. Ortaya çıkan bu yüksek oynaklık, batarya üreticilerinin ve sanayicilerin uzun vadeli maliyet yönetimi yapmasını imkansız hale getiriyor. Borsadaki dalgalanmalar, nihai teknolojik ürünlerin fiyat etiketlerine de doğrudan yansıyor.

Kritik minerallere yönelik küresel talebi zamanında karşılamak adına kıta genelinde devasa şantiye sahaları kuruluyor. Özellikle kobalt ve lityum rezervleri bakımından zengin bölgelere yönelik uluslararası finansman akışı, liman ve demiryolu projelerinin inşasını tetikliyor. Bu yatırımlar kıta genelinde istihdamı, teknoloji transferini ve yerel ekonomik büyümeyi doğrudan destekleyen bir motor işlevi görüyor. Yeni maden ocaklarının devreye girmesi, önümüzdeki çeyreklerde küresel arz açığının kapanması adına en büyük umut olarak görülüyor.