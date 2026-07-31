Maden Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı

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Bakanlığın "Maden Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Maden Kanunu'nun madenlerin gruplandırılmasına ilişkin beşinci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "karbondioksit (CO₂) gazı" ibaresinden sonra "hidrojen (H₂) gazı" ibaresi eklendi. Böylece jeotermal, doğal gaz ve petrol alanlarının dışında bulunan hidrojen gazı da üçüncü grup madenler arasında yer alacak.

Ayrıca, yönetmelikle rödövans sözleşmelerine ilişkin hükümler de değiştirildi. Bu kapsamda, rödövans sözleşmelerinin tek taraflı olarak maden sicilinden terkin edilebilmesi için aranan "kesinleşmiş mahkeme kararı" şartı kaldırıldı. Feshe ilişkin mahkeme kararının bulunması, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin sicil işlemlerinin yapılması için yeterli olacak.