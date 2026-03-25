Nadir toprak elementlerinde Çin’den dev keşif

Çin, People’s Daily'nin haberine göre, 9,67 milyon ton nadir toprak kaynağı içeren dünyanın en büyük ikinci hafif nadir toprak elementleri yatağını keşfetti.

Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından duyurulan bu keşifle birlikte Sichuan Eyaleti'nin Mianning İlçesi'ndeki Maoniuping maden sahasının toplam kanıtlanmış kaynakları 11,46 milyon tona ulaşarak dünyanın en büyük ikinci hafif nadir toprak elementi yatağı konumuna geldi.

Gazeteye göre keşif, gelişmekte olan ve gelecekteki endüstriler için kritik önem taşıyan 27,14 milyon ton ilişkili florit kaynağını ve petrol ile gaz aramacılığı için vazgeçilmez olan 37,23 milyon ton ilişkili barit kaynağını da kapsıyor.