‘Turkish Stones’ Hong Kong’da sahneye çıkıyor

Türk doğal taşlarının uluslararası bilinirliğini ve marka değerini artırmak amacıyla İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) iş birliğiyle yürütülen Land of Stone Turquality projesi kapsamında Turkish Stones dünya peyzaj mimarlığı sektörünün önemli buluşmalarından IFLA World Congress 2026’da yerini alacak. Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu’nun 62. Dünya Kongresi, 28–30 Ekim 2026 tarihlerinde Kerry Hotel, Hong Kong’da gerçekleştirilecek. Uluslararası Peyzaj Mimarları Federasyonu (IFLA), IFLA Asya-Pasifik Bölgesi ve Hong Kong Peyzaj Mimarları Enstitüsü (HKILA) tarafından düzenlenen kongrede, 1.500’ün üzerinde uluslararası ve yerel katılımcının bir araya gelmesi bekleniyor.

‘Türk doğal taşının tasarımdaki gücünü anlatacağız’

IFLA World Congress 2026 katılımına ilişkin değerlendirmelerde bulunan İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çekiç, şunları söyledi:

“Türkiye, sahip olduğu doğal taş çeşitliliği, üretim tecrübesi ve işleme yetkinliğiyle dünya doğal taş sektörünün önemli ülkelerinden biri. Bu gücü uluslararası pazarlara anlatırken yalnızca üretim ve ihracat kapasitemizi değil, Türk doğal taşının mimari ve tasarım açısından sunduğu olanakları da öne çıkarmamız gerektiğine inanıyoruz. Peyzaj mimarlığı da doğal taşın estetik, işlevsel ve uzun ömürlü kullanımının güçlü biçimde ortaya çıktığı alanların başında geliyor. Bu nedenle dünyanın farklı ülkelerinden peyzaj mimarlarını, akademisyenleri, araştırmacıları, öğrencileri ve sektör profesyonellerini bir araya getiren IFLA World Congress 2026’yı önemli bir buluşma noktası olarak görüyoruz.”

‘Gold sponsor olarak güçlü bir temsil sağlayacağız’

Turkish Stones olarak IFLA World Congress 2026’nın Gold sponsorları arasında yer alacaklarını altını çizen Metin Çekiç, “Bu sponsorlukla Türk doğal taş sektörünün uluslararası peyzaj mimarlığı çevreleriyle ilişkilerini daha da güçlendirmeyi ve Turkish Stones’un bu alandaki görünürlüğünü artırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin doğal taş zenginliğini, üretim ve işleme yetkinliğini dünyanın farklı ülkelerinden gelecek profesyonellere doğrudan anlatma fırsatı bulacağız. Kongre kapsamında Turkish Stones info standımız da olacak. Üç gün boyunca standımızda Türk doğal taşlarını, Turkish Stones’un çalışmalarını ve doğal taşın peyzaj mimarlığındaki kullanım olanaklarını tanıtacağız. Standımızı yalnızca bir tanıtım alanı olarak değil, peyzaj mimarları, tasarımcılar ve sektör profesyonelleriyle doğrudan iletişim kurabileceğimiz bir buluşma noktası olarak değerlendiriyoruz. Özellikle Asya-Pasifik bölgesindeki profesyonellerle yeni bağlantılar kurmayı ve bu ilişkileri uzun vadeli iş birliklerine dönüştürmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Doğal taşı tasarım sürecinin parçası haline getirmeliyiz

Türk doğal taşının uluslararası projelerde daha fazla yer almasının yolunun, mimarlar ve tasarımcılarla kurulan ilişkilerin güçlendirilmesinden geçtiğinin altın çizen Metin Çekiç, “Mimarlarla, peyzaj mimarlarıyla ve tasarımcılarla aynı platformlarda bulunmak büyük önem taşıyor. Turkish Stones çatısı altında yürüttüğümüz uluslararası tanıtım çalışmalarında bu yaklaşımı önceliklendiriyoruz. Türk doğal taşını dünyanın farklı noktalarında doğrudan tasarım profesyonelleriyle buluşturuyor, taşlarımızın renk, doku ve kullanım çeşitliliğini anlatıyoruz. Hong Kong’daki kongre de özellikle Asya-Pasifik coğrafyasında bu iletişimi geliştirmek açısından önemli bir fırsat sunuyor.” diye konuştu.

İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik

IFLA World Congress 2026’daki varlıklarının sadece ‘gold sponsorluk’ ve info stand’ ile sınırlı kalmayacağını ifade eden Metin Çekiç, şunları söyledi:

“IFLA Türkiye Delegesi ve Işık Peyzaj kurucu ortağı peyzaj mimarı Barış Işık, kongrenin ikinci günü olan 29 Ekim Perşembe günü ‘Technology, Materials, Products’, Türkçe karşılığıyla ‘Teknoloji, Malzemeler, Ürünler’ başlıklı panelde Turkish Stones adına yer alacak. Bu katılımı özellikle önemsiyoruz. Çünkü Turkish Stones’un yalnızca tanıtım alanında bulunmasını değil, peyzaj mimarlığının geleceğinin, yeni malzemelerin ve ürünlerin tartışıldığı mesleki platformlarda da Türk doğal taşının temsil edilmesini istiyoruz. Bu yıl kongrenin “Sınır Bölgeleri: Su Havzalarının ve Kıyı Şeritlerinin Değişen Sınırları” temasıyla düzenlenmesini de önemli buluyoruz. İklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybı karşısında su havzalarının ve kıyı şeritlerinin nasıl planlanacağı, tasarlanacağı ve yönetileceği dünya genelinde giderek daha fazla önem kazanıyor. Kara, su ve hava arasındaki ilişkilerin bütüncül bir bakış açısıyla ele alınacağı kongrede farklı disiplinlerin ve bölgelerin bir araya gelmesi, geleceğin peyzaj yaklaşımının şekillenmesine katkı sağlayacak.”