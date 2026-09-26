Yüzde 30'luk hisse satışı tamamlandı: Türk maden devi üretimde vites büyütüyor

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Sektörde geniş bir üretim ağına sahip olan madencilik kuruluşu, büyüme stratejileri doğrultusunda hisselerinin yüzde 30'luk dilimini yeni yatırımcı gruba devretti. Yapılan anlaşmanın ardından şirkete aktarılan mali kaynağın, mevcut borç yükünün hafifletilmesinde ve yeni saha arama ruhsatlarının finansmanında aktif olarak kullanılacağı belirtildi.

Modernizasyon ve yeni tesis yatırımları

Hisse satışının ardından açıklanan stratejik plana göre, elde edilen gelirle işletme tesislerinde teknolojik altyapı yenilenecek. Üretim süreçlerindeki verimliliği en üst seviyeye çıkarmayı amaçlayan şirket yetkilileri, yeni makine parkuru ve işleme üniteleri sayesinde cevher çıkarma kapasitesinin hızla artırılacağını vurguladı.

İstihdam ve ihracat hedefleri büyüyor

Maden sahalarındaki faaliyetlerin genişletilmesiyle birlikte bölge ekonomisine sağlanan katkının artırılması hedefleniyor. Üretim hatlarının tam kapasiteye ulaşmasıyla yeni istihdam alanlarının yaratılacağını ifade eden şirket yönetimi, işlenen madenlerin yurt dışı pazarlara sevkiyatını artırarak ihracat gelirlerinde gözle görülür bir sıçrama yakalamayı planlıyor.