MAKFED'de Kutlu Karavelioğlu dönemi

ANKARA (EKONOMİ)

Adnan Dalgakıran Genel Kurul konuşmasında, makine sanayinde rekabetin, teknolojik erişim, yatırım verimliliği ve ölçeği odağında yeniden tanımlandığını belirterek, sektörlerin ortak akıl ve yön duygusuyla hareket etmesinin her zamankinden daha kritik hale geldiğini söyledi.

Bu kapsamda MAKFED’i stratejik düşünceyi merkezine alan, farklı alt sektörleri bir araya getiren örgütlere dönüştürmeye çalıştıklarını kaydeden Dalgakıran, “Başta makine sektörü olmak üzere, sanayimizin taleplerinin doğru anlaşılması ve sürdürülebilir çözümlerle karşılık bulması için ortaya konulan çabamızın, tüm sektörel kuruluşlarca örnek alınması ve devam etmesi gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

MAKFED Başkanlığı görevini devralan Kutlu Karavelioğlu ise üretim anlayışının yeniden şekillendiği, rekabetin standartlar ve sertifikalar üzerinden tanımlandığı bir dönemde makine sektörünün emin adımlarla yoluna devam ettiğini bildirdi.

MAKFED’in dünyada pozisyon ve kuralları belirleyen üst yapıların içinde nitelikli temsil gücüne sahip olma stratejisinden bahseden Karavelioğlu, “Rekabetin her geçen gün daha da sertleşeceğini, faaliyet koşullarımızın giderek zorlaşacağını görüyoruz. Federasyonumuzun; birlikte düşünme, çalışma ve söz söyleme iradesinin somutlaştığı bir çatı olarak, içinden geçmekte olduğumuz sıkıntılı dönemde kritik bir rol üstlenmesinden memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Makinecilerin kendi meseleleri kadar , müşterilerinin rekabetini de yükseltmekle mükellef olduğuna değinen Kutlu Karavelioğlu, “Önümüzdeki dönemde bu zemini genişletip, bilmeye, üretmeye ve paylaşmaya yönelik çabalarımızı artırarak, sektörümüzün ve paydaşlarımızın küresel rekabet gücünü ve teknolojik derinliğini daha ileri taşıyacak çalışmalara odaklanacağız” diye konuştu.

Federasyonun kurulduğu 2015 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Adnan Dalgakıran, görevi Kutlu Karavelioğlu’na devretti. Dalgakıran Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı’na getirilirken; seçimli Genel Kurul’un divan başkanlığını yürüten Hasan Büyükdede de MAKFED’in Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı oldu.

Yönetim Kurulu

Adil Nalbant (TEMSAD)

Arda Çetin (TÜDÖKSAD)

Burç Angan (PAGDER)

Cem Büyükçıngıl (AMD)

Cemal Dener (SAHA)

Hamdi Hoplamaz (KBSD)

Hasan Basri Kayakıran (ENOSAD, EMOSAD)

Gökhan Bayramoğlu (TARMAKBİR)

Mehmet Sefa Targıt (AYSAD)

Musa Ertunç (ARÜSDER)

Mustafa Tecdelioğlu (BESİAD)

Önder Bülbüloğlu (TEVİD)

Özer Şahin (İMDER)

Serkan Karataş (İSDER)

Denetim Kurulu

Sevda Kayhan Yılmaz (AKDER)

Mehmet Ağrikli (TEMSAD)

Emine Nurdan Yücel (POMSAD)

Yüksek İstişare Konseyi Başkanı

Adnan Dalgakıran

Yüksek Haysiyet Divanı Başkanı

Hasan Büyükdede

