Makine İhracatçıları Birliği’nin yeni başkanı Sevda Kayhan Yılmaz oldu

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Makine İhracatçıları Birliği Genel Kurulu, 16 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirildi. Genel kurulda yapılan seçim sonucunda Kayahan Hidrolik Yönetim Kurulu Başkanı Sevda Kayhan Yılmaz, birliğin yeni başkanı oldu.

Sevda Kayhan Yılmaz

Sektörde uzun yıllardır aktif rol üstlenen Yılmaz, daha önce çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üst düzey görevlerde bulunmuştu. Yeni dönemde güçlü bir yönetim kadrosuyla görev alacak olan Yılmaz’ın, ihracat odaklı büyüme ve sektörel iş birliklerini artırmaya yönelik çalışmalar yürütmesi bekleniyor.

Sevda Kayhan Yılmaz’ın oluşturduğu yönetim listesinde 4 kadın üyenin yer alması ise dikkat çekti. Bu tablo, birlik tarihinde kadın temsilinin en yüksek seviyelerinden biri olarak öne çıktı. Öte yandan, yeni yönetim kurulunda Konyalı iş insanı Şenol Önal da yer aldı. Birlikte oluşturulan yeni yönetimin, Türkiye’nin makine ihracatını daha üst seviyelere taşımayı hedeflediği ifade ediliyor.