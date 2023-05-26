'Makine yatırımlarında yıllık büyüme yüzde 18'

Fikri CİNOKUR

Türkiye’den sadece Makine İmalatçıları Birliği’nin (MİB) üyesi olduğu 16 ülkeden sektör derneklerinin oluşturduğu Avrupa Takım Tezgahları Birliği (CECİMO) Genel Kurulu 6-9 Mayıs tarihleri arasında Antalya’nın tatil beldesi Belek’te bir otelde düzenlendi.

Toplantıda özellikle dijitalleşme, yeşil mutabakat, sürdürülebilirlik, yapay zeka, ikiz dönüşüm ve otomasyon konuları konuşuldu. Dünyada ve AB ülkelerinde sektörün durumu, firmaların rekabet gücünün korunması ve geliştirilmesi gibi konular masaya yatırıldı.

Avrupa Komisyonu tarafından yasa, mevzuat ve yönetmeliklerin çıkarılmasında etkili olan CECİMO 2023 yılı Genel Kurulu, Makine İmalatçıları Birliği ev sahipliğinde Avrupa’nın önde gelen en büyük makine üretici firma CEO’ları ve yöneticileri ile dernek yöneticilerinden oluşan 65’i yabancı 80 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Makine ihracatı 25,5 milyar dolara ulaştı”

MİB Başkanı S. Emre Gencer, toplantı açılışında konuklara Türk makine sektörü hakkında bilgi verdi. Türk makine sanayinin, 255 bin kişilik işgücü ile pazar büyüklüğü bakımından üçüncü büyük imalat sanayi olduğunu belirten Gencer, “Türkiye ekonomisi son üç yılda yıllık ortalama yüzde 6,3 büyüyerek, OECD ülkeleri arasında açık ara en yüksek büyümeyi yakaladı. Bu dönemde, makine yatırımları yıllık ortalama yüzde 18 büyüme oranı ile bu gelişmeye katkı sağladı” dedi.

Büyümeye bir diğer güçlü katkının da ihracattan geldiğini ifade eden Gencer, şunları söyledi, “Türkiye’nin makine ihracatı bu dönemde yılda ortalama yüzde 10 büyüyerek, 2022’de 25,5 milyar dolara ulaştı. İthalatımız da bu dönemde benzer oranda artarak, geçen yıl 35 milyar dolara ulaştı. Makine ihracatımızın yüzde 50’den fazlası AB’ye gidiyor.” Takım tezgahları ve ilgili diğer imalat teknolojileri sektöründe ise ihracatın 2022 yılında 1,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğine dikkat çeken Gencer, ithalatın ise geçen yıl 3 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

“Gümrük Birliği düzenlemeleri modernize edilmeli”

Tüm bu ticaret rakamlarının, makine dış ticaretinde AB ülkelerinin hâkimiyetine işaret eden Gencer, sözlerini şöyle noktaladı, “Bu durum, Türkiye ile AB arasında kurulan Gümrük Birliği’nin sağladığı elverişli koşullardan kaynaklanmaktadır. Kuruluşumuzdan bu yana dış ticaret hacmimizin yarısından fazlasını AB ülkeleri ile gerçekleştirmekteyiz. Bu açıdan elbette sevindirici bir gelişme. Bununla birlikte, bu pazar yapısının olumsuz yönleri de var. Yani pazar çeşitlendirmesinin eksikliğinden kaynaklanan riskler. Daha somut ifade etmek gerekirse, Türk makine sanayi olarak AB ülkelerindeki ekonomik yavaşlamanın olumsuz etkilerini bu yılın sonlarından itibaren hissetmeye başladık. Daha da önemlisi, mevcut Gümrük Birliği düzenlemelerinin akdi eksiklikleri, ikili ticaretimiz için giderek daha fazla zorluk yaratıyor. Bu nedenle mevcut Gümrük Birliği düzenlemelerinin modernize edilmesi gerektiğini her fırsatta tekrarlıyoruz. Bir diğer kritik konu da Avrupa Yeşil Anlaşması ve dijital tek pazar gündemi gibi kilit politika alanlarında Türkiye’nin AB müktesebatına uyumudur.’’

EKONOMİ Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ ise konuşmasında firmaların geleceğe hazırlanırken sürdürülebilirliğe daha fazla kaynak ayırması gerektiğini belirtti.

Yeşil dönüşümün önemine değinen Güldağ, ‘’Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın beraberinde getirdiği yeşil dönüşüm firmaları yakından etkiliyor ve önemli sorumluluklar getiriyor. Türkiye’deki firmalar da bu dönüşüme mutlaka hazırlanması gerekli’’ dedi.

CECIMO Başkanı Prokop MİB’e teşekkür etti

CECIMO Başkanı Heinz Jurgen Prokop yaptığı değerlendirmede Türkiye’de böyle bir toplantının yapılmasının son derece önemli olduğunu söyledi. Prokop, “Makine sektörünün geleceğinin konuşulduğu bu toplantıda, atölye çalışmaları ile güzel bir program yapıldı. MİB’e bu organizasyon ve ev sahipliği için teşekkür ediyorum” dedi.

İlber Ortaylı Türkiye-AB ilişkilerini anlattı

Genel Kurul’da ayrıca Prof. Dr. İlber Ortaylı, tarihten bugüne Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerini de anlatarak Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. Sanayinin Geleceği konulu konferansta Alpan Manas ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükçü sektörlerle ilgili bilgi verdi. AktifBank Uluslararası Bankacılık CEO yardımcısı Muzaff er Suat Utku ile Ticaret Bakanlığı Ekonomik Araştırmalar ve Risk Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Recep Demir sunum yaptı. CECİMO Genel Kuruluna katılan konuklar Aspendos ve Perge antik kentlerini ziyaret etti.