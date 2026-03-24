Kozanlı Mühendislik, ihracata ağırlık verdi

ERHAN BEDİR / BURSA

Lineer hareket teknolojisinde makina imalatçılarına proje desteği vermek amacıyla 2002 yılında kurulan Kozanlı Mühendislik, başta otomotiv ile birlikte makine imalat sektörüne ve CNC makine kullanıcılarına ergonomik ve yenilikçi çözümler sunuyor. Kozanlı Mühendislik olarak, lineer sistemler ile kızak koruma sistemleri ürettiklerini söyleyen Satış Müdürü Volkan Buran, “Biz CNC makinalar için Teleskobik Sac Kapak, Bez Körük, Saclı Bez Körük, Alüminyum palet, Rulo muhafaza, Sıyırıcı üretiyoruz. Bunun yanı sıra lineer ray ve araba, lineer mil ve rulman, vidalı mil ve somun, kramayer ve pinyon, servo kaplin, vidalı mil uç yatak, planet redüktör, trapez vidalı somun gibi lineer sistemler tedarik ediyoruz. Proje bazlı özel üretim yaptığımızı söyleyebilirim. Üretimimizin yanı sıra Schneeberger başta olmak üzere bazı Avrupalı markaların distribütörlüğünü de üstleniyoruz. İşlerimizin yarısını distribütörlük satışları diğer yarısını da imalat oluşturuyor. İmalat tarafında üretimimizin yüzde 40’nı Batı Avrupa ve Güney Amerika gibi pazarlara ihraç ediyoruz” dedi.

“Plansızlık ve olumsuz veriler nedeniyle kimse yatırım yapmıyor”

Dünya genelindeki ekonomik krizden Türkiye’de en çok makine üreticilerinin etkilendiğini ifade eden Volkan Buran, “Ciro anlamında döviz bazlı düşüşü yaşadık. TL maliyetleri döviz karşısında arttı. Dövizdeki baskılı kur nedeniyle de maliyetlerimiz arttı ve dünya pazarındaki rekabetçi gücümüzü kaybettik. Sektörde yaşanan plansızlık ve olumsuz tablo nedeniyle artık kimse yatırım yapmıyor. Aksine tüm makine üreticileri ya mevcut halini korumaya yada küçülmeye giderek üretim tesislerini daraltıyor. İşin sürdürülebilirliği olmazsa ileride önünüze duvar olarak mutlaka çıkıyor. Plansız üretim ve iş yapmanın sonucu hangi sektör olursa olsun çöküştür. Havacılık ve savunma sanayinin ortaklaşa yeni projeler geliştirmesi Türkiye’de sektörün önünü açabilir. Bu konuda devletimizin de teşvik ve destekleriyle dünya pazarında önemli bir paya sahip olabiliriz” şeklinde konuştu.

“Ar-Ge ve finans altyapısını güçlü tutan firmaları geleceğe yön verecek”

Kozanlı olarak hedeflerinin daha nitelikli, katma değeri yüksek ve kaliteden taviz vermeden üretim yapmak olduğunu belirten Buran, “Hem kaliteli, hem de teknolojik ürünü çıkarmaya çalışıyoruz. İhracat olarak özellikle batı Avrupa ve Güney Amerika aktif olduğumuz ana bölgelerimiz var. Hedef pazarımız ise Doğu ve Kuzey Avrupa ile Amerika. İhracat için teknolojik ürünler geliştirmeye gayret gösterirken Ar-Ge çalışmalarımız ile de seri imalat kapasitemizi artırarak, yurt içi ve yurt dışında CNC tezgah imalatçılarının önemli bir tedarikçisi olma yolunda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Ürünlerimiz, ağırlıklı olarak makinelerin hareketli eksenleri kullanılıyor. Kozanlı’nın tamamı teknik elemanlardan oluştuğu için proje bazlı olarak çalışma yetisine sahibiz” diye konuştu.

“2026’da 3 uluslararası fuara katılacağız”

Geçen yıl Almanya’daki EMO Fuarı’nda büyük kazanımlar elde ettiklerini belirten Buran, 2026’da 3 uluslararası fuara katılma kararı aldıklarını ifade etti. Bu üç fuar için özel stantlar hazırladıklarını dile getiren Volkan Buran, “Avrupa fuarlarındaki potansiyelleri yakın takip ediyoruz. Mevcut operasyon verimliliğimizi artırırken tasarım süreçlerimiz işimizin doğası gereği aralıksız devam ediyor. Özellikle Almanya’da Nisan ayında Üretim Endüstrisi için Dünyanın Önde Gelen Ticaret Fuarı Hannover Messe, GrindingHub Stuttgard Uluslararası Taşlama Endüstrisi Fuarı ve Messe Stuttgart Expo Center’da AMB Fuarına katılacağız” diye konuştu. Küresel ekonomik dinamiklerin yatırım kararları üzerindeki etkilerine dikkat çeken Buran, “Yatırım ortamındaki zorluklara rağmen sektörümüz adaptasyon kabiliyetiyle öne çıkıyor. Finansal sürdürülebilirliğe odaklanan firmalar, değişen piyasa koşullarına uyum sağlayarak faaliyetlerini güçlendirme fırsatı yakalayabilir. Ar-Ge ve finans altyapısını güçlü tutan firmalar gelecekte ön planda göreceğiz” dedi.