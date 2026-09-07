Lothbrog Makine dünyanın en büyük 3. showroomunu Bursa’da açtı

ERHAN BEDİR / BURSA

Fiber lazer kesim teknolojilerinde dünyanın en gelişmiş profesyonel çözümlerini Türkiye’de sanayicilerle buluşturan Gweike Lazer’in Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Lothbrog Makine’nin İzmir Yolu Başköy mevkiindeki showroomu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Toplam 5 bin metrekarelik bir yerleşke ile hayata geçirilen showroom kendi alanında dünyanın üçüncü büyük showoomu olma özelliğine sahip bulunuyor. Lothbrog Makine’nin yeni tesisinin açılış törenine Bursalı sanayici ve iş insanlarının yanı sıra Gweike Lazer Satış Müdürü Lynette Lyu ve Gweike Lazer Temsilcisi Yın. Chuanping de hazır bulundu. Törende konuşan Lothbrog Makine Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Akıncıoğlu, Türk sanayisine değer katma hedefleri doğrultusunda hayata geçirdikleri bu büyük yatırımın detaylarını paylaştı.

"Dünyanın en büyük 3. showroom’u Türkiye'de"

Yeni tesisin sektörel önemine dikkat çeken Akıncıoğlu, bu yatırımın Türkiye’de bir ilk olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bugün Lothbrog Makine'nin büyüme yolculuğunda yeni bir kilometre taşını simgeleyen bu özel tesiste bir arada olmaktan büyük onur duyuyoruz. Bu yatırımı bizim için ayrıcalıklı kılan şey, dünyaca tanınan iş ortağımızın küresel çapta en büyük 3. showroom’una sahip olmamızdır. 5 bin metrekarelik bu dev yerleşkenin Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir ilki temsil etmesi, gururumuzu daha da artırıyor."

"Bizler makine üreten makineler imal ediyoruz"

Lothbrog Makine’nin kurulduğu günden bu yana sadece bir tedarik firması olmayı değil, sanayinin stratejik çözüm ortağı olmayı hedeflediğini belirten Akıncıoğlu, inovasyonu ve kaliteyi her zaman merkeze aldıklarının altını çizdi. Ürettikleri teknolojinin hayatın her alanına dokunduğunu ifade eden Akıncıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Makinelerimiz bugün metalin bulunduğu her alanda yaygın şekilde kullanılıyor. Mutfağımızda kullandığımız bir çataldan, cephedeki bir tanka kadar bu makineler üretimin her aşamasında yer almakta. Otomotivden savunma sanayiine, ağır metalden inşaat sektörüne kadar geniş bir alana hizmet veriyoruz. Aslında bizler makine üreten makineler imal ediyoruz. Açılışını yaptığımız bu tesis, en yeni teknolojilerin sanayicilerimizle buluştuğu, müşterilerimizin sadece resimlerden veya videolardan değil; bizzat gelip deneyimleyebileceği, hızlı çözümler bulabileceği 'yaşayan bir teknoloji üssü'dür."

"40 kW gücündeki makinelerle yeni bir dönem"

Bugüne kadar sanayicilerle buluşturdukları 2 binden fazla makinenin üzerine yeni yatırımın gücünü de ekleyerek yollarına çok daha güçlü devam edeceklerini müjdeleyen Akıncıoğlu, tesiste Türkiye’de henüz sınırlı sayıda bulunan 40 kW gücündeki yüksek kapasiteli makinelerin de yer aldığını ve bu teknolojinin yerli üreticiler için muazzam bir deneyim sunacağını ifade etti. Söz konusu fiziki büyümeyi nitelikli istihdamla da destekleyeceklerini vurgulayan Akıncıoğlu, "Halihazırda yüzün üzerinde beyaz yaka ve mühendis kadromuzla sağladığımız istihdamı, önümüzdeki yıl bu tesisin altyapısıyla birlikte yüzde 15-20 oranında artırmayı hedefliyoruz. Gelişen kadromuza yeni elektronik ve makine mühendisi arkadaşlarımızı da katmayı gönülden arzuluyoruz" dedi.

"Gweike Lazer’den Türkiye'ye övgü"

Gweike Lazer Firma Temsilcisi Yın. Chuanpingl de konuşmasında, Lothbrog Makine’nin derin tecrübesi, profesyonel hizmet anlayışı ile Türkiye pazarında sağlam yer edindiklerine işaret ederek, Lothbrog Makine ile bundan sonra da Türkiye pazarında başarıdan başarıya koşacaklarına inandıklarını dile getirdi. Gweike Lazer Satış Müdürü Lynette Lyu ise Lothbrog Makine ile 2019 yılından itibaren birlikte ilerlediklerini söyledi. Lyu yeni showroomun yeni başlangıçları ve yeni gelecekleri de beraberinde getirmesini diledi. Konuşkaların ardından davetliler 5 bin metrekarelik bir alana kurulu olan showroomdaki makineleri yakından inceleme fırsatı buldular.