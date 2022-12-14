Makine sektörünün Bursa buluşması başladı

Esra Özarfat - Ali Şahin

BURSA - Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş. ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından, Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) ve Makina İmalatçıları Birliği (MİB) iş birliğinde, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile düzenlenen fuarın açılışına Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, Makine İmalatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, TÜYAP Fuarlar Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay ile sektör temsilcileri katıldı.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuara katılan firmaların yüzde 70’inin ihracatçı firmalardan oluştuğunu, 73 ülkeden 35 bin civarında ziyaretçi ağırlamayı beklediklerini, fuarın 500 milyon dolarlık iş hacmi yaratmasını öngördüklerini belirtti. İlhan Ersözlü, BUMATECH çatısı altında 3 farklı fuarı bir arada düzenlediklerine dikkat çekerek, “BUMATECH, sektör içerisinde düzenlenen makine fuarları arasında en güçlü fuarlardan birisi haline geldi” dedi.

MİB Başkanı Emre Gencer, Türkiye makina sektörünün 18 bin şirket ve 255 bin nitelikli çalışanı ile Türkiye’nin en büyük üçüncü imalat sanayi kolu olduğunu, sektörün geçen yıl 23 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlattı. İhracatın yaklaşık yüzde 60’ını AB ülkelerine yaptıklarını belirten Gencer, Avrupa’da yaşanmaya başlayan yavaşlamanın etkilerini hissetmeye başladıklarını söyledi. Özellikle dış talepte yaşanan yavaşlama sonucu makine sektöründeki kapasite kullanım oranının Kasım ayında yüzde 74 seviyesine gerilediğini vurgulayan Gencer, “Bu olumsuz gelişmelere önümüzdeki dönemde daha fazla stoğa çalışacağımıza işaret etmektedir. Bu durumun işletme sermayesi ihtiyaçlarımızı arttırdığı kuşkusuzdur. Bu konu halen en öncelikli ve acil çözüm bekleyen sorunumuzdur. Bu konuda bazı çalışmaların yapıldığına dair bilgiler alıyoruz. Bu hazırlıkların hızlandırılması ve önlemlerin, geçmişte olduğu gibi yerli imalatını önceleyen bir yaklaşımla yürürlüğe konulmasını bekliyoruz” dedi.

Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık, fuar ile birlikte üretim teknolojilerini daha da ileri seviyelere taşımayı hedeflediklerini ifade ederek, bölgenin beklentisini karşılayacak bir fuar organize edildiğinin altını çizdi. Varlık, dünyada rekabet edebilir düzeyde imalat yapmanın önemine işaret ederek, “Teknolojide kendini ispatlamış ülkelerin üretim mantığı ve kültürünü coğrafyamızda yaygınlaştırmak zorundayız. Türkiye’nin üretimde önü açık. Bunu kaçırma lüksümüz yok. Çünkü zorluklara karşı en iyi direnci gösteren ülkemiz her şeyin en iyisini hak ediyor” diye konuştu.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, makine sektörünün 20 milyar dolar ihracat rakamıyla stratejik bir konumda olduğunun altını çizerek, fuarın ihracat hedeflerinin gerçekleşmesini sağlayacağına dikkat çekti. Dnyadaki toplam dış ticaretin neredeyse yüzde 25’ini makine sektörünün gerçekleştirdiğini belirten Burkay, Almanya’nın makine ihracatının 300 milyar euro'nun üzerinde olduğuna işaret etti. İbrahim Burkay, “Bizim özellikle Bursa olarak, ülke olarak hedefimiz bu 5 ülkenin içine girebilmek. Bunda da Türk sanayisinin yerli ve milli makine teknolojisini kabul etmesi ve bunları üretim proseslerinde kullanması en büyük itici gücümüz olacak” açıklamasını yaptı.