Maliyetlerdeki belirsizlik çimento sektörünü zorluyor

Esra Özarfat

BURSA - Türk Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Osman Nemli, sektörün önündeki en büyük sorunun maliyetlerdeki belirsizlik olduğunu söyledi. Özellikle enerji maliyetlerinde yaşanan düşüşlerin çimento sektörüne yansımadığına işaret eden Nemli, “Doğalgazda yapılan indirimle elektrik fiyatlarında da aşağı yönlü hareket beklentisi oluştu.

Bu süreçte özellikle ithal kömürle çalışan termik santraller devreden çıkmaya başladı. Bu da arz talep dengesini bozdu. Öte yandan Türkiye Kömür İşletmeleri de 2022 sonunda çimento fabrikalarına kömür arzını durdurdu. Sektör yerli kömür kullanma şansı bulamadığından bu fiyatın neredeyse 3 katına ithal kömür kullanmak zorunda kaldı. Piyasadan yerli kömür toplamaya çalışsak da bizim speklerimize uygun ya da fiyat olarak avantaj yaratabilecek kömür bulamıyoruz.

Çimento sektörü miktar olarak da yüklü alım yaptığı için yerli üreticiler bu taleplere tam olarak yanıt veremiyor” dedi. Maliyetlerdeki artışı ürün fiyatına yansıtamadıklarını belirten Osman Nemli, “O nedenle çimento fiyatlarındaki artışı enflasyon artışıyla karşılaştırmak yanlış olur. Maliyetlerdeki dalgalanmaya anlık reaksiyon göstermemiz mümkün değil. Artırırken de indirim yaparken de böyledir. Son 3 ayda elektrik ve kömür fiyatlarına yapılan indirimlerin hiçbiri paçalda bizim maliyetlerimizi aşağı çekmedi” değerlendirmesini yaptı.

Deprem bölgesindeki talep domino etkisi yapacak

Öte yandan deprem bölgesindeki yeniden yapılanmanın sektöre katkısı olacağını ifade eden Osman Nemli, “Bölge fabrikaları bu talebi karşılayabilecek kapasitededir. O bölgelerden başlayarak diğer bölgelere de domino etkisi yapacaktır. Ancak bu bir veya iki yıllık bir süreç değil, daha uzun sürecektir” diye konuştu.

Sektör temsilcileri olarak kentsel dönüşüm konusunu sürekli gündemde tuttuklarını vurgulayan Nemli, kentsel dönüşüme girecek binaların sahiplerinin üzerindeki maliyet yükü nedeniyle sürecin hızlı ilerleyemediğini belirtti. Nemli, “Mevcut durumda kentsel dönüşüm para koymazsanız yapabileceğiniz bir şey değil. Bu sorun çözülmediği müddetçe kentsel dönüşüm çok hızlı ilerlemeyecek. Orta vadede çimento sektörüne de etki edecek” dedi. Bursa’da endüstriyel yatırımlarda ciddi bir tempo bulunduğuna dikkati çeken Osman Nemli, son 5 yılda kamunun inşaat sektöründeki ağırlığının arttığının altını çizdi.

Tesis yatırımı yılın son çeyreğinde tamamlanacak

Tesislerde ikincil yakıtların kullanımının önemine de işaret eden Osman Nemli, “Karbon emisyonundaki sınırlamalar, Paris İklim Anlaşması, 2025’te başlayacak emisyon ticaret sistemi gibi uygulamalar sisteme bir maliyet olarak yansıyacak. Özellikle demir çelik, çimento ve alüminyum sektörleri bu gelişmelerden en fazla etkilenecek sektörlerden” dedi. Aynı zamanda Bursa Çimento’nun da Genel Müdürü olan Osman Nemli, tesiste devam eden 110 milyon euroluk yatırımı yılın son çeyreğinde tamamlayarak devreye alacaklarını, tesisin ikincil yakıtlarla kömür ikamesi konusunda da avantajlı bir hale geleceğini aktardı.