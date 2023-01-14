Marmarabirlik'ten 538 milyon liralık kredi tahsisi

Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği, 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasının sona ermesinin ardından yeni sezon için ortaklarına 538 milyon lira ayni kredi tahsis etti.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, geride kalan kampanya döneminde 1 milyar 362 milyon lira tutarında 55 bin 322 ton ürün alımı gerçekleştirildi.

Birlik, 31 Aralık 2022-13 Ocak 2023'te alınan ürün bedellerinin yüzde 50'sinin karşılığı olarak 20 Ocak Cuma günü ortaklara 10 milyon lira ödeyecek. Bununla iş yılında ortaklara yapılan ödemeler 633 milyon liraya ulaşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, üretimde verimli ve ürün alım fiyatları bakımından memnuniyetin yüksek olduğu bir kampanyanın sonuna geldiklerini, gübre, zirai ilaç ve akaryakıt dağıtımı için çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

1 kilogram ürüne kredi desteği 3 liradan 10 liraya çıkarıldı

Yeni sezon ağaç bakımı ve üretimde devamlılığın sağlanması için organik organomineral gübre, D.A.P, 15.15.15+Zn, ÜRE ve Amonyum Sülfat gübreleri ile zirai ilaç sınıfından bakır sülfat, hazır bordo, fungusit ve insektisit gruplarında destek sağlayacaklarını bildiren Asa, şunları kaydetti:

"Dağıtımı yapılacak olan kimyasal, organik-organomineral gübre ve zirai ilaç için ortaklarımıza piyasa koşullarından daha uygun şartlarda alma imkanı sunuyoruz. Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından ayni kredi limitleri belirlenirken 2022 yılında 1 kilogram zeytinin üretim maliyeti baz alınacak olup, ortaklarımızın teslim ettiği her 1 kilogram ürün için 10 lira ayni kredi desteği verilmesi kararı alınmıştır. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 3 lira destek verilmişti. Üreticilerimize tahsis edilecek kredi, ortakların kooperatiflerine 3 yıllık teslimat ortalamasının 10 lira ile çarpımı sonucu belirlenecektir. Verilecek olan ayni kredi desteğinin ana taahhüdü 500 kilogram üzeri olan ortaklara en alt limit 10 bin lira, en üst limiti ise 75 bin lira olacaktır. 8 kooperatifimiz genelinde ortaklarımıza verilecek ayni kredi desteği toplamı 538 milyon liradır."

Asa, ortakların en önemli gider kalemlerinden olan akaryakıt desteğine, şartların elvermesi durumunda nisan ayında başlamayı hedeflediklerini ifade etti.

Son iki yılda olduğu gibi 2023'te de ortaklara akaryakıt desteği verileceğini belirten Asa, akaryakıt limit miktarı, dağıtım usul ve esaslarının Marmarabirlik tarafından daha sonra açıklanacağını bildirdi.