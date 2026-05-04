MESİAD Başkanı Muslu: Merter’i modanın başkenti yapacağız

TRAKYA-EKONOMİ

Merter’in Türk tekstil sektörünün kalbi olduğunu vurgulayan Merter Sanayici ve İş İnsanları Derneği (MESİAD) Başkanı Ufuk Muslu, Merter’i uluslararası bir moda ve ticaret merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Dünyanın hangi ülkesine gidilirse gidilsin, Türkiye ve tekstil denildiğinde ilk akla gelen yerin Merter olduğunu belirten Başkan Muslu, bölgeyi “modanın başkenti” yapma hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. Merter’in yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir ticaret ekosistemi olduğunu vurgulayan Muslu, kısa sürede ürün tasarımından üretime, kesimden dikime ve paketlemeye kadar tüm süreçlerin tek merkezde tamamlanabildiğine dikkat çekerek bu yapının Merter’i benzersiz kıldığını ifade etti. Muslu, Merter’in sahip olduğu üretim ve ticaret zincirinin, sektör açısından yüksek katma değer ve hız avantajı sağladığını, bu yönüyle bölgenin Türkiye tekstil ihracatında stratejik bir rol üstlendiğini kaydetti. Muslu, resmi rakamlara göre yıllık 2 milyar dolar ihracat, e-ticaret ve iç piyasa alımları ile birlikte 10 milyar dolar ekonomik değer yaratan Merter’in moda merkezi olabilmesi için gerekli tüm altyapıya sahip olduğunu kaydetti. Muslu bu hedefe de MESİAD olarak tek başlarına değil, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İTKİB, İTHİB, İHKİB, İSO, İTO ve diğer ilgili kurumların desteğiyle hep birlikte ulaşacaklarını dile getirdi.

Sokak defileleriyle yaz sezonu kışın açıldı

Merter’de düzenledikleri etkinliklerle bölgeye canlılık kazandırdıklarını belirten Muslu, yaz ve kış olmak üzere yılda iki sezon açılışı yapacaklarını ve bunu geleneksel hale getireceklerini söyledi. “Yaz sezonunu henüz yaz gelmeden Merter’de başlattık” diyen Muslu, “Yaza Merhaba” etkinliği kapsamında bir hafta boyunca sokak defileleri ve çeşitli organizasyonlar düzenlediklerini, Merter’in adeta bir festival alanına dönüştüğünü anlattı. Etkinliklere üyelerle birlikte üye olmayan iş insanlarının da katıldığını vurgulayan Muslu, yaklaşık 10 bin kişinin bu atmosferi yerinde deneyimlediğini ifade etti. Organizasyonun finalinde 1600’ün üzerinde katılımcıyla bir gala düzenlediklerini belirten Muslu, 16 firmanın temsil edildiği etkinliğin Fashion Week haftasına denk gelmesinin de sürece ayrı bir katkı sağladığını söyledi.

Hedef: Merter Moda Haftası’nı dünyaya taşımak

Genç tasarım yarışmasının devam edeceğini kaydeden Muslu, Merter Moda Haftası’nı uluslararası bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, “Burada başlattığımız Merter Moda Haftası’nın galasını ilerleyen dönemde Dubai, Irak, Gana, İtalya ve Paris’te gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. 4 gün sürecek galanın ilk 2 gün de B2B görüşmeler. 3. gün ticaret alışveriş, son gün finalde ise bir eğlence tertipleyeceğiz. O bölgenin sevilen sanatçıları sahnede yer alacak ” dedi.

Agresif pazarlama stratejisi geliştireceğiz

Merter’in sahip olduğu üretim ve ticaret zincirinin, sektör açısından yüksek katma değer ve hız avantajı sağladığını kaydeden Muslu, yeni dönemde agresif pazarlama stratejisi uygulayacaklarını söyleyerek şöyle devam etti; “Önceliğimiz hiç olmadığımız pazarlara 2-3 kişilik ‘avcı heyetler’ düzenleyeceğiz. Müşteriyi beklemeyeceğiz, müşterinin ayağına gideceğiz. Bulgaristan, Romanya gibi yakın coğrafyamızda bulunan ülkelerden gruplar halinde alım heyetlerini Türkiye’ye getireceğiz. Merter sokaklarını bir fuar alanına çevireceğiz. Burada B2B görüşmeler sağlayacağız.”

Merter’i uluslararası güç yapacak projeler

- Mesleki Akademi ile eğitim hamlesi

Göreve gelirken 10’un üzerinde proje açıkladıklarını ve bunların yarısında uygulama aşamasına geçildiğini belirten Muslu, bu projelerin başında “Mesleki Akademi”nin geldiğini söyledi. Akademi bünyesinde modelistlik, modelhane, e-ticaret, dijital dönüşüm ve yabancı dil eğitimleri verileceğini kaydetti.

- E-Merter, e-ticaret ve e-ihracat hamlesi

Merter’in dijital dönüşümü odağa aldıklarını belirten Muslu, e-Merter, e-ticaret ve e-ihracat başlıkları altında Merter’in ticari merkez olma konumunu güçlendirecek projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

- Yerli ve milli dijital ticaret platformu: e-Merter

e-Merter projesiyle, toptan ticarete yönelik, sektöre özel ve tamamen yerli bir dijital ticaret altyapısı kurduklarını belirten Muslu, bunun klasik B2B platformlarından farklı bir yapıda olacağını vurguladı.

- Kargo maliyetlerinde yüzde 20’ye varan indirim

Bir kargo firmasıyla yapılan anlaşma kapsamında üyelere yüzde 15-20 arasında indirim sağladıklarını açıklayan Muslu, bunun yüksek hacimli günlük 1.000, hatta 5.000–10.000 paket gönderim yapan firmalar için ciddi bir maliyet avantajı oluşturduğunu söyledi.

- Merter Lojistik ve yurt dışı depo–showroom ağı

E-Merter çatısı altında kurgulanan en stratejik adımlardan birinin Merter Lojistik projesi olduğunu belirten Muslu, yurt dışında depo ve showroom işlevi görecek merkezler kurmayı planladıklarını ifade etti. İlk etapta Irak, Afrika ülkeleri, Amerika, Brezilya ve Avrupa’da merkezler oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

- Merter Dış Ticaret Şirketi kurulacak

Merter merkezli bir dış ticaret şirketi kurmayı planladıklarını kaydeden Muslu, firmaların dış pazarlara erişimini kolaylaştıracak kolektif bir yapı oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Sosyal sorumluluk ve kurumsal yapılanma

Ticari projelerin yanında sosyal sorumluluk alanında da adım attıklarını belirten Muslu, ayrı bir insani yardım derneği kurduklarını ifade etti. MESİAD bünyesindeki Genç MESİAD ve Kadın MESİAD yapılanmalarını daha aktif hale getirmek için de çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.