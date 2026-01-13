Metal sektöründe toplu sözleşmede bu turda da uzlaşma sağlanamadı

MEHMET KAYA/ANKARA (EKONOMİ)

Türkiye’nin sektörlerinde en büyük şirketleri arasında bulunan metal işkolu grup toplu sözleşmesinde yeni bir tur görüşme yapıldığı ve işveren sendikası MESS yeni bir teklif sundu. Ancak işçi sendikası TÜRK-METAL yeni teklifi yeterli bulmadı ve reddetti. Grup toplu sözleşmesi yasal süreç içinde grev kararı aşamasında bulunuyor.

TÜRK-METAL işvereni suçladı

Görüşme sonrası TÜRK-METAL sendikası tarafından basına verilen bilgide, görüşmenin işverenin davetiyle MESS Genel Merkezinde bir görüşme yapıldığı belirtilerek; işveren kanadının yeni zam teklifinin de yeterli olmadığını, ayrıca kazanılmış haklardan tavizler istendiğini belirterek, yeni öneriyi kabul etmeyip görüşmeyi sonlandırdığı kaydedildi.

TÜRK-METAL sendikasından verilen bilgiye göre, işveren sendikası MESS’in 1 Eylül 2025'ten geçerli olmak üzere, ücret zam teklifini 1. altı ay için yüzde 10,50’a yükselttiği, seyyanen 17,30 TL olan teklifini ise aynen korunduğu kaydedildi. Yeni teklifin toplam oransal karşılığının yüzde 18’e tekabül ettiği ve diğer 6 aylık periyotlar içinse TÜFE oranında artış önerisinin getirildiği ve birinci yıl için yüzde 32,95’lik sosyal yardım zam teklifinin değiştirilmediği, ikinci yıl için TÜFE oranında artış teklif edildiği vurgulandı. TÜRK-METAL işveren sendikası MESS’in 3 yıllık sözleşme, ikramiyelerde kesinti, denkleştirme telafisinin sözleşmeye girmesi, deneme süresinin 4 aya çıkarılması, tekliflerindeki ısrarını sürdürdüğü; 5 gün ve üzeri raporlarda ücretin tamamının işverence ödenmesi hükmünün kaldırılması taleplerinin yanı sıra tamamlayıcı sağlık sigortasında değişiklik yapılması görüşünü sürdürdüğü belirtildi.

TÜRK-METAL eylemleri sürdürecek, grev kararı kapıda

TÜRK-METAL ve MESS arasındaki grup toplu sözleşme kapsamında 140 binden fazla işçi bulunuyor. Demir-çelik başta olmak üzere, beyaz eşya, otomotiv gibi önemli sektörlerin bulunduğu sözleşme kapsamındaki işveren tarafı şirketlerden 16’sı Türkiye’nin en büyük 100 sanayi kuruluşu içinde bulunuyor.

TÜRK-METAL, birinci altı ay için yüzde 20 zam ve yüzde 15,20 seyyanen zam, sosyal yardımlara yüzde 50 olmak üzere ortalama yüzde 38.97 zam talep etmişti. Yasal süreçte işçi sendikası grev kararı alma aşamasında bulunuyor. Eğer bu karar alınmazsa yetki düşeceğinden sendikanın bu kararı alması bekleniyor. Diğer tarafta, sendika daha önce açıkladığı takvim ve yöntem planına göre eylemlerini sürdürüyor. Toplu sözleşme kapsamındaki işçiler, işyerlerinde vardiya giriş ve çıkışları ile yemekhanelerde uyarı ve protesto eylemleri gerçekleştiriyor.

MESS’ten kritik açıklama: Metal sektöründe çarklar durmasın

Uzlaşma sağlanamayan görüşmenin ardından Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS)’ten yapılan yazılı açıklamada, işçi sendikalarına çağrı yapıldı. Açıklamada, Türk Metal, Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş Sendikalarına, “Üretim zorlu bir dönemden geçiyor. Bu dönemde fabrikalarımıza da işçimize de birlikte sahip çıkalım. Çarklar durmasın” çağrısı yapıldı.

MESS’ten yapılan yazılı açıklamada, Sanayinin hem iç piyasa hem de ihracatta zorlandığını, rekabet gücü kaybettiği belirtilerek, “zor dönemlerde” toplu sözleşmelerdeki bazı uygulamalar hatırlatıldı.

Açıklamada “tamam mı devam mı” yılındayız başlığı altında, toplu sözleşme sürecinde işçi kesimine sanayinin geldiği noktanın vurgulandığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“Müzakereler sırasında da bu hususları ve sanayicinin bir can suyuna ihtiyaç duyduğunu tekrar tekrar vurguladık. Her fırsatta, muhatap işçi sendikalarına sanayimizin durumunu göz önünde bulundurmaları amacıyla samimi çağrıda bulunarak, sanayinin “Tamam mı, Devam mı” senesi olan bu dönemde, sağduyulu bir yaklaşıma davet ettik.

Bu doğrultuda, işlerin ve istihdamın devamlılığı, ülkemizin rekabetçiliğinin korunması ve fabrikaların ayakta kalabilmesi için birinci 6 aya ilişkin yüzde10 olarak önerdiğimiz ücret zammı teklifimizi, tüm imkanlarımızı zorlamak suretiyle, iki kez revize ederek yüzde18’e kadar artırdık. Bu zam oranı sadece 6 aylık olup, üzerine ikinci 6 aylık zam oranı ilave gelecektir. Ayrıca yıllık yüzde25 olarak önerdiğimiz sosyal yardımlara ilişkin artış teklifimizi de yüzde33 seviyesine çıkardık. Yaptığımız nihai tekliften sonra çalışma arkadaşlarımızın ortalama gelirinin brüt 87.000 TL seviyelerine ulaşacağını belirtmek isteriz. Yaklaşık enflasyon öngörüleri doğrultusunda, üzerine ikinci 6 aylık zam geldiğinde, bu tutar brüt 97.000 TL seviyelerine ulaşacaktır.”

MESS açıklamasında, imalat sanayi ve bunun en önemli parçası olan metal işkolundaki işletmelerin maliyetleri yönetmekte zorlanır hale geldiği belirtilerek, “İmalat sanayinde işgücü maliyetleri döviz bazında tarihi zirvelere ulaşmıştır. İşçilik giderlerinin toplam işletme giderleri içindeki payı son yıllarda kademeli olarak artış göstermiş ve bu işgücü maliyeti seviyesi ile sanayimiz, üretim ve ihracat bakımından rekabette zorlanmaktadır. İlave olarak, kayıt dışı çalışan işletmeler ve sendikal örgütlü olmayan işyerleri ile maliyet farkları sebebiyle, koşullar zorlu hale gelmiştir. Global gelişmelerin de etkisiyle, ana sanayi ve yan sanayi, beyaz eşya ve demir-çelik gibi imalat sanayinin lokomotifi sektörlerde çarklar yavaşlamıştır. Çalışma arkadaşlarımızın da durumunun farkındayız. Ancak, içinde bulunulan koşullarda sanayicimiz üretime ve ihracata devam etmekte zorluklar yaşamaktadır.” İfadesi kullanıldı.