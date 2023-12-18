Milyonluk yatlar İstanbul’da görücüye çıktı

Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde kapılarını açtı. 10'u yabancı olmak üzere toplamda 80 firmanın 150’yi aşkın markasının yer aldığı fuarda, fiyatları 130 bin TL ile 50 milyon TL arasında değişen yaklaşık 250 tekne, bot ve motoryat sergileniyor. 20 ülkeden yaklaşık 500 yabancı ziyaretçinin ve alıcının ziyaret ettiği fuarın Türk tekne ve motoryat sektörüne en az 400 milyon dolarlık katkı sunması bekleniyor. Yenikapı Boat Show CEO’su Murat Arslan, şu ifadeleri kullandı: “Yenikapı Boat Show’da küçük ve orta büyüklükte tekne ve motoryatlar yoğun ilgi görüyor. Denizcilik sevgisini ve tutkusunu daha geniş kitlelere ulaştırmamız gerekiyor. Türkiye, mega yat üretiminde dünyadanın ilk beş üreticisi arasında. Marina ve tersane sayımızın artması durumunda çok daha iyi noktada olacağız. Geçen seneyi yaklaşık 2,5 milyar dolar ihracatla kapatan gemi ve yat hizmetleri sektörü Türkiye’nin toplam ihracatına katkı vermeyi aralıksız sürdürüyor. Yenikapı Boat Show’da sektör ihracatına en az 400 milyon dolarlık katkı sunmayı hedefliyoruz.”

4.3 milyon TL değerindeki ‘deniz oyuncağı’ damga vurdu

140 bin Euro (Yaklaşık 4 milyon 300 bin TL) değerindeki akrobatik sürat teknesi ise fuarın ilgi odağı oldu. Uzay mekiğini andıran deniz aracı suyun 3,5 metre altında seyir halinde 63 km hıza ulaşabilirken, su üstünde 126 km hıza çıkıyor. Türkiye’de 1 adet bulunan ve su altında 360 derece dönüş yapabilen ‘deniz oyuncağı’nın önü fotoğraf çektirmek isteyenlerle dolup taştı.