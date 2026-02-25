Sektör temsilcileri uyardı: Mobilya fiyatlarında artış sinyali

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, önümüzdeki dönemde mobilya fiyatlarının artış göstereceğini duyurdu.

"Fiyatlar yüzde 20’den fazla zamlanacak”

Türkiye-Azerbaycan Ticaret Heyeti kapsamında Bakü'de CNBC-e'nin sorularını yanıtlayan Güleç, "İstihdam bizim için çok önemli ve işçilik maliyetlerimiz çok yükseldi. Özellikle asgari ücret zammı ile beraber burada büyük bir artış oldu. Bu durum kira enflasyonu ile birleşince ortaya ciddi bir tablo çıkıyor.

Genel giderleri biz daha fazla taşıyamıyoruz. Bu şartlarda önümüzdeki dönemde mobilya fiyatları artacak. Yıl sonuna doğru yüzde 20'den fazla zamlanacak" ifadelerini kullandı.

“Pahalılık sorunu rekabet gücümüzü düşürdü”

Mobilya sektörü için Azerbaycan'ın oldukça önemli bir pazar olduğunu vurgulayan Güleç, "Bakü'de çok sayıda Türk mobilya mağazası var. Azerbaycan'ın mobilya ithalatında biz ilk sıradayız. Bu pazarda daha aktif olmak istiyoruz. Son zamanlarda yaşadığımız pahalılık sorunu rekabet gücümüzü düşürdü. Mobilyada ciddi pazar sorunlarımız oluştu" diye konuştu.

Mobilya sektörünün son 3-4 yıllık dönemde kendisini adeta nadasa bıraktığını anlatan Güleç, "Gerçek bir büyümeden bahsedebilmek için yıllık yüzde 4-5 büyümeler yerine yüzde 10'dan fazla büyümeler gerçekleştirmemiz gerekiyor. Rekabetçilik sorunu bunu engelliyor ama tasarım ve katma değerli ürünlerle Türk mobilyasını dünya pazarlarına ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.