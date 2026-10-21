Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 5,8 milyar dolara ulaştı

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ANKARA (EKONOMİ)

Orta Anadolu Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği(OMKO) verilerine göre, 2026 yılı Ocak-Eylül döneminde Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri sektörlerindeki toplam ihracat 625,5 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye geneli mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe toplam ihracat ise aynı dönemde 5,8 milyar dolar seviyesine ulaştı. Birliğin, Türkiye’nin sektör ihracatı içerisindeki payı ise yüzde 10,8 olarak gerçekleşti.

Ürün grupları bazında değerlendirildiğinde, Ocak-Eylül 2026 döneminde mobilya sektörü ihracatı 177,4 milyon dolar, kağıt-karton sektörü ihracatı 182,3 milyon dolar, ağaç-ahşap ürünleri sektörü ihracatı ise 232,3 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Sektörde yer alan diğer ürün gruplarının ihracatı ise 33,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mobilya sektöründe en fazla ihracat yapılan ilk beş ülke Almanya, Irak, Birleşik Devletler, Libya ve Hollanda oldu.

Sektöre yönelik değerlendirmelerde bulunan OMKO Başkanı Levent Öztekin, küresel ticarette yaşanan gelişmelerin, faaliyet gösterdikleri pazarda maliyet ve talep baskısını artırdığını söyledi.

Sektörlerinin faaliyet gösterdiği pazarlarda maliyet ve talep baskısının arttığını belirten Öztekin, “Özellikle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler sünger, ahşap ve taşımacılık maliyetlerinde yükselişe neden olurken, küresel ölçekte siparişlerin yatay seyretmesi, sevkiyatların gerilemesi ve stokların birikmesi sektör açısından zorlu bir tablo oluşturuyor” ifadeleri kullanıldı.

Sektörün küresel rekabet gücünü artırmak için öne çıkan faktörleri; tasarım, inovasyon, sürdürülebilirlik ve yeni pazarlara açılım olarak sıralayan Öztekin, “Birliğimizin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke olan Fas’a yönelik 23–26 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti de mevcut ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni iş bağlantılarının kurulması açısından önemli bir adım olarak öne çıkıyor” dedi.

OMKO Başkanı Levent Öztekin

Uluslararası ticarette yüksek tarifeler ve korumacı ticaret politikalarının ihracatçıların karşılaştığı başlıca sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Levent Öztekin, “Türkiye’nin önemli hedef pazarları arasında bulunan ABD ve Avrupa’da yüksek faiz oranlarının konut satışlarını baskılaması, yeni mobilya talebinde de belirgin bir yavaşlamaya yol açıyor” dedi.

Buna karşın Türkiye’nin güçlü üretim altyapısı ve sektörün dinamizminin, küresel pazarlardaki konumun korunmasında önemli bir avantaj sağladığının altını çizen Öztekin, artan üretim ve iş gücü maliyetlerine rağmen sektörün, farklı pazarlardaki rekabet gücünü korumaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

“İhracat pazarlarının beklentileri ayrışıyor”

İhracat pazarlarının beklentilerinin önemli ölçüde birbirinden ayrıştığını ifade eden Öztekin, “Orta Doğu pazarında proje bazlı ve aşamalı teslimat, esnek revizyon imkanları ve müşteri odaklı hareket kabiliyeti önem taşırken, Avrupa Birliği pazarında sürdürülebilirlik ve tasarım öne çıkıyor. ABD pazarında ise ürünlerin güvenlik testlerinden geçirilmesi ve lojistik süreçlerin doğru şekilde yönetilmesi kritik önem taşıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Enerji, hammadde ve lojistik alanlarındaki belirsizliklerin üreticilerin farklı pazarlara uyum kabiliyetini daha önemli hale getirdiğini belirten Öztekin, “Bu noktada gençlerin özgün tasarım düşüncesinin harekete geçirilmesi ve farklı pazarların ihtiyaçlarına cevap verebilecek yeni fikirlerin geliştirilmesi önem taşıyor” diye konuştu.

Bu anlayışla düzenlenen “Design for Export” yarışmasının, farklı pazarların ihtiyaçlarını okuyabilen, uygulanabilir ve vizyoner tasarımların ortaya çıkarılmasını hedeflediğini söyleyen Öztekin, yarışmanın ilk aşamasının tamamlandığını, öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin profesyoneller tarafından üç boyutlu hale getirildiğini bildirildi.

Ödül töreninin 18 Mart’ta gerçekleştirileceği yarışmada farklı kategorilerde toplam 28 ödül dağıtılacak.