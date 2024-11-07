Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ihracatta istikrarı sürdürüyor

Türkiye’nin 2024 yılı ekim ayına ait ihracat verileri Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından paylaşıldı. 2024’ün 10 ayında Türkiye'nin ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 209,7 milyar dolardan 216,4 milyar dolara yükselirken, ekim ayı ihracatı da yüzde 3,6 artışla 23 milyar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2023 yılı ekim ayında 676 milyon dolar olan mobilya, kâğıt ve orman ürünleri sektörü ihracatı, bu yılın aynı ayında 691 milyon dolar olarak gerçekleşti. Sektör yılın 10 ayında 6,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken en çok ihracat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 922 milyon dolar ile Irak aldı. İkinci sırada 364 milyon dolar ile Birleşik Krallık, üçüncü sırada ise 323 milyon dolarlık ihracat ile Amerika Birleşik Devletleri yer buldu. Listenin devamında Almanya, Libya, İran, Fas, Fransa, Romanya ve Gürcistan gibi ülkeler bulunurken, ihracat payının en çok arttığı ülke ise yüzde 25 ile Amerika Birleşik Devletleri oldu.

İstikrarı korumak önem taşıyor

Dünya ticaretinin oldukça çetin olduğunu ve mücadeleyi hiç bırakmadan istikrarı korumanın önem arz ettiğinin belirten İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, “Ticaret oldukça zorlu bir alan. Bu nedenle yaşanacak krizleri, ham madde erişim zorluklarını, ekonomik dalgalanmaları göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bir de bunu dünya çapında yapıyorsanız daha da dikkat etmeniz gerekiyor. Ancak yerli üreticilerimiz tüm zorlukların her zaman farkında ve tüm bu mücadelelere hazır. Bu nedenle ihracatta istikrarlı bir grafik çiziyoruz. Bizim bir an önce hedeflere ulaşmak gibi bir gayemiz yok, işleye işleye yavaş yavaş ulaşmak ve o hedefleri düzenli olarak artırıp yolumuza devam etmek istiyoruz. 2024 yılının 10 ayını oldukça güzel geçirdik. Üreticilerimiz global pazarda rekabet avantajını artırmak adına çok çalıştı. Yıl boyunca gerek fuarlar gerek tanıtım organizasyonları olmak üzere pek çok ticaret etkinliğine katıldık. Yılın kalan 2 ayını da yüksek verimde geçirerek gelecek yıla motive bir şekilde başlamak istiyoruz” dedi.