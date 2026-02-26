Adana mobilya sektörü tek çatı altında toplanıyor

ERAY ŞEN/ADANA

Kooperatif Başkanı Hasan Bıldırcın, projenin Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bütçesinde yer alması için ekime kadar onay sürecinin tamamlanarak yılsonunda inşaat çalışmalarına başlamayı hedeflediklerini söyledi.

Kent içinde altyapı ve lojistik sorunlarıyla mücadele eden mobilya üreticileri, Sarıçam Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi ile modern bir üretim alanına kavuşacak. Projenin Adana Sanayi Odası’ndaki (ADASO) tanıtım toplantısında bilgi veren Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Bıldırcın, 925 bin metrekare alanda farklı büyüklüklerde 204 adet modern işyeri yapılacağını söyledi. Adana sanayi ve ticaret odalarının başkanları da çalışmalara destek verdiklerini açıkladı.

Katılımcılara projenin geldiği aşamayı anlatan Kooperatif Başkanı Hasan Bıldırcın, ”Arsalarımız büyüklüklerine göre 7 kategoride planlandı. Yollarımız 20 – 25 ve 40 metre genişliğinde olacak. Cami, itfaiye, idari binalar, 11 adet büfe, trafo yerleri, su depoları var. Atık için 3 bin 500 metre ayırdık. Arsa tahsisleri yüzde 80 tamamlandı” dedi. “Ankara’dan onayı aldıktan sonra inşaatlara başlayacağız” ifadesini kullanan Bıldırcın, ‘sıfır atık’ özelliğine sahip projenin AB yeşil dönüşüm standartlarına uygun hazırlandığını, her binanın çatısında güneş enerjisi olacağını kaydetti.

Kıvanç: Sektör ve şehir için önemli bir dönüşüm

ADASO Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı konuşmada; şehir içinde sıkışmış, altyapı ve lojistik sorunlarıyla mücadele eden mobilya üreticilerinin, modern ve planlı bir üretim alanına kavuşacağını vurguladı. Projenin hem sektör hem şehir yaşamı açısından önemli bir dönüşüm olduğunu belirten Kıvanç, “Keresteciler Sitesi ve Kocavezir gibi bölgelerde faaliyet gösteren işletmelerimizin, Sarıçam’daki bu yeni ve entegre alana taşınması ile birlikte şehir trafiği rahatlayacak, üretim daha düzenli hale gelecek ve firmalarımız güçlü, kurumsal bir altyapıya kavuşacak” diye konuştu.

Kıvanç, 2024 yılında tahsis süreçleri tamamlanan projenin 2026 yılı itibariyle üst yapı inşaatlarının hız kazandığını, 2026’nın son çeyreğinde ilk makinelerin çalışmaya başlamasının hedeflendiğini anlattı. ADASO Başkanı, tam kapasiteye ulaşıldığında 7-8 bin kişiye doğrudan istihdam sağlanmasının öngörüldüğünü sözlerine ekledi.

Bayram: En önemlisi, finans konusunda karar vermek

ATO Başkanı Yücel Bayram da projenin tüm süreçlerinden oda olarak mobilyacılara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Projenin finans boyutuna dikkat çeken Bayram, “Site inşaatlarını üyeler kendi imkanları ile mi yapacak yoksa Bakanlık üzerinden mi yapılacak? En önemli konu, bunun kararını vermek. Biz bundan sonraki süreçte de yardımcı olmaya devam edeceğiz. Hedef, parseller üzerinde inşaata başlanması” yorumunu yaptı.