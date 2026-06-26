ADDO Mobilya, Çatalca’da yeni üretim tesisi kuracak

Ofis mobilyaları sahasının yeni nesil oyuncularından ADDO Mobilya, İstanbul Çatalca'da yeni üretim tesisi için proje geliştirdi. İlçede daha önce aldığı arsa üzerinde başlattığı proje ile 7 bin metrekare alan üzerine kurulacak fabrika, iki yıl içerisinde tamamlanacak ve toplam 10 milyon Euro'ya mal olacak. ADDO Mobilya Yönetici Ortağı İbrahim Yıldız, amaçlarının ileri teknoloji bir fabrika ortaya çıkarmak olduğunu dile getirerek, "Ahşap ile metalin uyumunu en iyi şekilde gösterebileceğimiz, tasarımdaki yeteneklerimizi en iyi şekilde nihai ürüne dönüştürebileceğimiz bir tesis kurmayı planlıyoruz" dedi.

Temelleri, 1992'de kurulan Yıldız Mobilya ile atılan şirkette, 2007'den itibaren Yıldız Ailesi'nin ikinci kuşak temsilcileri tarafından çizilen yeni yol haritasıyla birlikte yeni yatırımlar devreye alınmış. Yatırımların odağında ise tasarım konusuna ağırlık verilmiş.

Önceki gün bir araya geldiğimiz ADDO Yönetici Ortağı İbrahim Yıldız, o süreçlere ve verdikleri önceliklere ilişkin şunları ifade etti: "Yatırım denildiğinde doğal olarak makineler, binalar, büyüyen kapasiteler akla geliyor. Bizim ise önceliğimiz tasarım oldu. Beğeniler, alışkanlıklar, istekler farklı farklıdır. Talepleri dinleyip tasarım ile beklentiyi hem görsel, hem işlev, konfor anlamında en iyi oluşturan şirket olmayı hedefledik".

Adı o dönemde Latince 'ilham veren' anlamına gelen ADDO'ya dönüştürülen şirkette bu konuda önemli adımların atıldığını ifade eden Yıldız, "Türkiye'de kurulu bir şirket olarak global bir yolculuğa çıkmaya karar vermiştik. Tasarım yönümüzün güçlü olması gerektiğine inandık ve bu alanda dünya çapında söz sahibi bir Türk tasarımcı ile yollarımızı birleştirdik" dedi. Yıldız'dan öğrendiğimize göre İtalya Milano'da yaşayan Sezgin Aksu'nun tasarım yeteneği, küresel bakışı, farklı ülkelerle yürüttüğü iş ilişkilerinden doğan deneyimi, ADDO Mobilya'nın production ve yönetim anlayışıyla entegre ediliyor. Yaklaşık 15 yıl önce başlayan bu birliktelikte gösterilen başarı Sezgin Aksu'yu ADDO'da tasarım danışmanı pozisyonuna getiriyor.

Ofiste, sosyal ve yaşam alanları yaratıyoruz

Tasarım danışmanlığına ilişkin Yıldız, "Tasarım sözcülüğü bir anlamda. Yani tasarım yönetim ondadır. Kendi tasarımı olabilir, başka tasarımcılar olabilir, son karar mercisi kendisidir. Bu alanda dünyadaki trendleri takip eder, bize uyarlar, projelerimize önerilerde bulunur" diyor.

Çalışma hayatının pandemiden sonra büyük bir dönüşümden geçtiğini ifade eden İbrahim Yıldız, "Eskiden insanlar işe gitmek için ofislere gidiyordu. Bugün ise iyi hissetmek, sosyalleşmek, üretmek ve ilham almak için bir araya geliyor. Ofislerde artık tasarım, şıklık, çalışma konforu ve farklılık öne çıkıyor. Çalışma alanlarının geleceği de tam olarak bu dönüşüm etrafında şekilleniyor".

"ADDO olarak bu dönüşümü bir risk değil, bir fırsat olarak gördük" diyen İbrahim Yıldız, "Çünkü inanıyoruz ki geleceğin çalışma alanları yalnızca fonksiyonel değil, aynı zamanda ilham veren, insan odaklı ve deneyim sunan yaşam alanları olacak. Yaptığımız her yatırımın merkezinde de bu bakış açısı yer alıyor. ADDO olarak çalışma alanlarının geleceğinin yalnızca ofis mobilyalarıyla değil, insanların bir araya gelme, üretme ve ilham alma biçimleriyle şekilleneceğine inanıyoruz. Yüksek başarı gösterdiğimiz, ödüller aldığımız tasarım yönümüzün verdiği kuvvetle, sosyal ve yaşam alanları yaratmada çok ilerleme kaydettik. Azerbaycan'da çok önem verilen bakanlık binalarının mobilyanın da içinde olduğu iç tasarımını, duvar kaplamalar da dahil olmak üzere dizayn ederken, yurt içi ve global turizm tesislerini de, hastaneleri de çözüm ortağı olduğumuz kurumlar listesine almayı başardık. Geçen yıl turizmdeki en büyük otel yatırımının çözüm ortağı olmaktan onur duyduk" dedi. Yıldız, faaliyet alanlarına ilişkin de "kurumsal davranışın mekânsal sistemler üzerinden yeniden kurgulandığı çalışma ortamları tasarlama" olarak tanımlıyor.

25 ülkeye ihracat

İstanbul'daki toplam 11 bin 500 metrekarelik üretim alanında farklı ölçeklerdeki kurumsal projeler için üretim gerçekleştiren ADDO'nun, bugün mimarlar, iç mimarlar ve kurumsal şirketler için yalnızca bir ofis mobilyası markası değil; ürün seçimi, mekan kurgusu, projelendirme, uygulama ve satış sonrası destek süreçlerinde de çözüm ortağı olarak konumlandığını kaydeden İbrahim Yıldız, "Şirketimiz, Avrupa, Orta Doğu ve çevre coğrafyalarda 25 ülkeye ulaşan ihracat ağıyla faaliyet gösteriyor ve yıllık 5 milyon Euro'luk ihracat gerçekleştiriyor. Interstuhl ve CAIMI gibi global markalarla kurduğumuz partnerliklerimiz var. İş hacmimizin yüzde 90'ını kendi markamız oluşturuyor, yüzde 10'luk kısmı da temsilciliğini yaptığımız Alman ve İtalyan markaların ürünleri oluşturuyor" dedi.

Tasarım ve Ar-Ge, iki öncelik olmalı

Tasarım ve Ar-Ge'nin mobilyada öncelikli iki konu olması gerektiğine inandıklarını ve faaliyetlerini bu yönde ilerlettiklerini kaydeden ADDO Yönetici Ortağı İbrahim Yıldız, "Yurt içinde ve dışından gelen yüksek taleple birlikte, tasarımlarimizi sergileyebileceğimiz, hatta ofis ortamlarını oluşturarak bizzat gösterebileceğimiz show room arayışımız bizi Skyland HOM ile bir araya getirdi. Burada bin 200 metrekare alanda yalnızca bir show room ortamı yaratmadık. Bir deneyim merkezi olarak kurguladık. Buraya gelen müşterilerimiz, yeni nesil bir yönetici ofisinin nasıl olması gerektiğini bizzat gözleriyle görüyor, mobilyalarına bizzat dokundukları gibi odanın tasarımına, hemen yan odadaki sosyalleşme, yeme içme, hobi odasına geçişi bizzat görebiliyor" dedi. Yaklaşık 1,5 milyon Euro yatırımla hayata geçirilen ADDO Deneyim Merkezi'nin, tasarımı, sanatı ve iş kültürünü aynı çatı altında buluşturduğunu kaydeden Yıldız, "Mimarlar, tasarımcılar, iş dünyası profesyonelleri ve yaratıcı sektörler için ortak bir yaşam ve etkileşim alanı sunuyoruz" diye konuştu.