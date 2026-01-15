Egger Dekor, üretiminin yüzde 80’ini 80 ülkeye ihraç ediyor

MERVE ESİN ADIGÜZEL

Küresel pazarda elde ettiği sonuçların ardından EGGER, Dekoratif Koleksiyon 26+ ile koleksiyon yönetiminde yeni bir modele geçiyor. Firma, bundan böyle iki yıllık döngüsel koleksiyon anlayışıyla ürün gamını güncellemeyi hedefliyor.

80 ülkeye ihracat yapıyor

Avusturya’da 65 yıl önce kurulan ve bugün dünya genelinde yaklaşık 12 bin çalışanı ile 22 üretim tesisine sahip olan ahşap bazlı malzemenin global devi EGGER Group, Türkiye’de hızlı büyüyor.

EGGER Group, Kocaeli Gebze’deki tesisinde yıllık 1,5 milyar metre mobilya kenar bandı üreterek üretiminin yüzde 80’ini 80 ülkeye ihraç ediyor.

EGGER’de, koleksiyon yapısı yenilenerek daha sık güncellenen, esnek bir koleksiyon sistemine geçiş yapılması, bu durumun da büyüme hızını artırması hedefleniyor. Pazarlama ve Ürün Yönetimi Başkanı Hubert Höglauer, “Bu yeni konsept, trend gelişmelerine ve pazarın taleplerine çok daha hızlı ve esnek yanıt vermemizi sağlıyor. Sürekli güncellemelerle yenilikleri ve hizmetleri daha kısa sürede müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bu da iş ortaklarımızın her zaman zamanın ruhunu yakalamasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

Renklerin gücüyle tasarım gücünü artırıyor

Şubat 2026’da tanıtılacak yenilikler arasında; başta bej olmak üzere yeni monokrom düz renkler, İtalyan tarzı lineer ahşaplar, PerfectSenseMatt yüzeylerde genişletilmiş renk spektrumu ve tekrar etmeyen Simetrik Meşe dekoru yer alıyor.

EGGER Grup Dekor ve Tasarım Yönetimi Başkanı Matthias Wombacher, “Bej tonlarının parlak beyazın yerini almasıyla birlikte sıcak kahverengi tonlarıyla kurulan dengeli bir kontrast öne çıkıyor. Bu kontrast, modadaki tek tonlu yaklaşımlardan farklı olarak İtalyan tasarım anlayışını yansıtan zarif, sakin ahşap efektleriyle mekanlara yansıyor. İtalya, Caorso’daki yeni konumumuzun bu trend ve ilgili yeni dekor geliştirmeleri üzerinde önemli bir etkisi var” dedi.