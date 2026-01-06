İnegöl Mobilyası küresel vitrine çıkıyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Küresel mobilya pazarının 500 milyar dolar bandında seyrettiği, yüksek faiz ortamının talebi baskıladığı bir dönemde İnegöl mobilya sektörü, ihracattaki payını artırarak dikkat çekiyor. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, 2025 yılı performansını değerlendirirken, İnegöl’ün yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte bir “tasarım ve güven markası” haline geldiğini vurguladı. Uğurdağ, 2025 yılında Türkiye’nin toplam mobilya ihracatında İnegöl’ün katkısının arttığını belirterek, “Küresel talebin daraldığı bu süreçte İnegöl mobilyası, kalite, tasarım ve teslimat gücüyle rakiplerinden ayrıştı” dedi. 2026 yılına yönelik en kritik adımın UR-GE projeleri olacağını açıklayan Uğurdağ, bu projelerin Amerika pazarına odaklanan TAFEX ile entegre yürütüleceğini söyledi. Yeni UR-GE gruplarıyla firmaların rekabet gücünün sistematik ve bilimsel bir zemine taşınacağını belirten Uğurdağ, şu değerlendirmeyi yaptı: “TAFEX’in Amerika’daki lojistik ve pazarlama altyapısına uyumlu tüm faaliyetleri devlet desteği kapsamına alıyoruz. Eğitimden danışmanlığa, pazarlamadan tanıtıma kadar ihracatın tüm aşamalarında firmalarımız devletimizin desteğini arkasında hissedecek. UR-GE ve TAFEX birlikteliği, İnegöl mobilyasının Amerika kıtasındaki en güçlü rekabet aracıdır.”

MODEF, ihracatın vitrini olmaya devam edecek

2025 yılında düzenlenen fuarların sektöre sağladığı katkıya da değinen Uğurdağ, MODEF’in 2026’da daha teknolojik, daha alıcı odaklı bir yapıyla kurgulanacağını ifade etti. MODEF’in, İnegöl’ün ihracat odaklı büyüme modelinde uluslararası vitrin rolünü güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti. 2026 yılına ilişkin beklentilerini “umut ve atılım” başlıklarıyla özetleyen Uğurdağ, dünya ekonomisindeki toparlanma sinyallerine ve Amerika pazarındaki fırsatlara dikkat çekti. Yavuz Uğudağ: “Devlet destekli UR-GE projeleriyle üretim ve ihracat kapasitemizi büyüteceğiz. TAFEX ile sınırlarımızı aşacağız. İnegöl iş dünyası olarak birlikte hareket ederek 2026’yı yeni bir ihracat başarı hikâyesine dönüştüreceğiz. Hedefimiz; her evde bir İnegöl mobilyası, her kıtada bir İnegöl imzası” ifadelerini kullandı.