İnegöl mobilyası MODEF ile dünyaya açılıyor

ESRA ÖZARFAT / BURSA

İnegöl, çok az ilçeye nasip olacak şekilde bir sektörün Türkiye çapındaki üretim ve tasarım önde gelen merkezlerinden olarak ekonomiye katkı sunuyor. Bursa'nın ilçesi İnegöl, Osmanlı döneminden itibaren mobilya sektörüne katkılarını, 1940'lı yıllardan başlayan üretimin yanı sıra satış, pazarlama ve tasarım merkezi hüviyetiyle de geliştirerek dünya çapında üne kavuştu. Bölgedeki ağaç varlığının ve modern tesislerinin gücüyle oluşan 'İnegöl Mobilyası' markası, fuarcılık organizasyonlarıyla da destekleniyor.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ, MODEF Fuarları’nın sektör için sadece bir sergi alanı değil, aynı zamanda küresel pazarlara açılan en etkili vitrin olduğunu vurguladı. 2025 yılını değerlendiren Uğurdağ, yüksek faizler ve daralan küresel talep nedeniyle mobilya sektörünün zor bir sınavdan geçtiğini belirtti. Küresel mobilya pazarının 500 milyar dolar seviyelerinde seyrettiği bu dönemde İnegöl’ün pozitif ayrışmasında, MODEF Fuarları’nın sağladığı ticari ve tanıtım sinerjisinin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

Uğurdağ, “İnegöl mobilyası artık yalnızca üretim gücüyle değil, tasarım, kalite ve güven algısıyla öne çıkıyor. MODEF, bu değerin alıcıyla doğrudan buluştuğu, markalarımızın kendini dünyaya anlattığı en güçlü platformdur. 2025’te bu fuar sinerjisi, şehrimizin sektörel direncini ayakta tutan temel unsur oldu” dedi.

2026’da fuarlar ihracatın sürükleyicisi olacak

2026 vizyonunun merkezine fuar destekli ihracat modelini koyduklarını açıklayan Uğurdağ, MODEF Fuarları’nın UR-GE ve TAFEX projeleriyle entegre biçimde yeniden kurgulanacağını belirtti. Özellikle Amerika pazarına yönelik TAFEX projesiyle, fuarların yalnızca tanıtım değil, doğrudan ticaret ve kalıcı iş birlikleri üreten bir yapıya kavuşması hedefleniyor.

Yavuz Uğurdağ, “Bu kapsamda MODEF Fuarları, UR-GE projeleriyle desteklenen firmaların küresel alıcılarla buluştuğu ana platform olacak. Devlet destekleriyle eğitim, danışmanlık, pazarlama ve tanıtım süreçleri fuar organizasyonlarıyla bütünleşecek. 2026 MODEF Fuarları; daha dijital, alıcı odaklı ve uluslararası erişimi yüksek bir sergi deneyimi sunacak” diye konuştu.

2026'ya umutla bakıyoruz, her kıtada İnegöl imzası olacak

Başkan Yavuz Uğurdağ, MODEF’in klasik bir fuar anlayışının ötesine geçtiğini vurgulayarak, “MODEF artık bir sergi alanı değil, İnegöl mobilyasının dünyaya açılan vitrini. Dijital altyapı, hedef pazar odaklı alıcı davetleri ve uluslararası tanıtım gücüyle fuarlarımız, ihracatın kalbinin attığı merkezler haline geliyor” ifadelerini kullandı.

2026 yılına umutla baktıklarını belirten Uğurdağ, fuar ve sergilerin bu hedefte kilit rol oynayacağını söyledi. Uğurdağ, “Hedefimiz net: Her evde bir İnegöl mobilyası, her kıtada bir İnegöl imzası. Bunu da güçlü fuarlar, doğru sergi hizmetleri ve entegre ihracat projeleriyle başaracağız” diye konuştu.